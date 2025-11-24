La solicitud del Consell de Eivissa a los correspondientes responsables del Govern para que se les tenga en cuenta en las negociaciones para modificar la Reserva Marina de es Freus, situada entre las Pitiusas. El Ejecutivo regional ha presentado este fin de semana al sector pesquero su proyecto de protección del medio marino para intentar combinar la protección del medio con el mantenimiento de la actividad pesquera tradicional para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social. El Consell de Formentera anunció un acuerdo con los pescadores profesionales y los recreativos para aumentar la superficie de esta zona protegida, pero parece que no está del todo cerrado.

Llama la atención

Que el Gobierno central permita a Balears y otras comunidades autónomas fijar su propio límite de precio en las ayudas al alquiler, eso sí, con su autorización. Hasta ahora, tan solo podían acogerse a estos subsidios pisos con un alquiler máximo de hasta 900 euros mensuales y, en el caso de las habitaciones, de 450 euros. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que las islas se ajusten conforme a su mercado de pisos y habitaciones.