Ladrillo, hoteles y restauración llevan al empleo a cifras récord

Uno de los datos estadísticos que permiten conocer si la desestacionalización del turismo sigue progresando adecuadamente es el empleo. A más turistas llegados en los extremos de la temporada, más trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, tal como ha sucedido los últimos años en abril, mayo, septiembre y en el pasado mes de octubre, en el que se alcanzaron los 64.964 puestos de trabajo en Ibiza, la mayor cantidad en ese mes en toda la historia de la isla. Hace solo once años, en octubre trabajaban 21.000 personas menos.

Tanto la restauración como el alojamiento han empujado con fuerza para que el pasado mes se crearan 3.973 empleos más (+6,5%) que los que había hace justo un año en la mayor de las Pitiusas y un 7% más en Formentera, si bien en esta última isla el récord data de octubre de 2021. En ambos casos se trata de porcentajes superiores al 4,5% registrado en Mallorca.

Como hay más hoteles que alargan su temporada, hay más trabajadores cotizando. El pasado mes hubo 8.146 empleos ligados a ese sector de la economía, un 20,5% más que los contabilizados hace un año (+1.385). No es tampoco una cifra récord, pues el techo está, de momento, en 2021, cuando hubo un total de 8.422 cotizantes de alta en los alojamientos.

También experimentó un incremento potente la restauración, que sumó 555 puestos de trabajo a los existentes en 2024, para alcanzar así un total de 7.907 empleos (+7,5%), lejos, eso sí, de la marca, que fue registrada en 2021: 8.774 trabajadores. Lo que ambos datos reflejan es que la hostelería se ha recuperado tras el bache que tuvo lugar en 2024, cuando se produjo un descenso significativo al final de la temporada.

Paralelamente, sube un 10,8% el número de afiliados en el sector del transporte por carretera (taxis, autobuses, furgonetas, camiones…). En octubre tenía 2.678 cotizantes, casi 800 más que en 2019. Desde entonces su número no ha parado de crecer, salvo en el primer año de la pandemia.

Donde no se detiene la máquina de generar empleo es en el ladrillo. En octubre ya se rozaron los 10.000 afiliados (9.973), con 537 trabajadores más (+5,7%) que doce meses antes, cifras nunca alcanzadas antes en Eivissa y un porcentaje superior al de Mallorca (+2,6%). La locomotora de este sector es la construcción de edificios, con 660 nuevos puestos de trabajo (+13,3%), mientras que restaron la ingeniería civil (nueve afiliados menos) y las actividades de construcción especializada (-114). En Formentera, sin embargo, la construcción cae un 5,5%, especialmente lastrada por la edificación (-10,5%).

Inmobiliarias en auge

Llama la atención cómo el empleo en actividades inmobiliarias (ligado directamente a la construcción) no deja de subir, concretamente un 3,8% en octubre, si bien no ha parado de hacerlo desde 2009, cuando daba ocupación a sólo 309 personas. Ahora hay 1.154, casi cuatro veces más.

En los concesionarios y talleres de repartición de vehículos siguen en caída libre: han destruido otro 3,8% de puestos de trabajo. Llevan así desde 2022. Y mientras el comercio al por mayor crece un año más (suma un 4,9% de cotizantes), el que es al por menor (las tiendas) se retrae otro 3,3%. Desde 2021 se han destruido en el pequeño y mediano comercio ibicenco unos 400 empleos. Sin embargo, en Formentera ocurre todo lo contrario: se ha creado casi un 15% más (+58 trabajadores) en términos interanuales, la mejor cifra desde 2021 (511).

Por municipios, Santa Eulària está a la cabeza de la creación de empleo en porcentaje, con un 8% más (1.114 nuevos puestos de trabajo, si bien Eivissa lidera el ranking de nuevos cotizantes, 1.733 (+6,3%). Sant Josep tiene 648 afiliados más (+7,4%); Sant Antoni, 456 (+5,4%), y Sant Joan solo 22 más. Tras los descensos producidos en 2024 en los registros de afiliados de la hostelería de todos esos municipios, en octubre se recuperaron las cifras de 2023 en Eivissa, Sant Antoni y Sant Josep, con cantidades de cotizantes muy similares a las de hace dos años.

Pero en Santa Eulària incluso se ha superado con creces aquel registro: el incremento ha sido del 27,7%, lo que ha permitido sumar 836 nuevos puestos de trabajo respecto a 2024, que son 454 más que los que había en 2023. Sant Joan, por el contrario, es el único municipio donde vuelven a reducirse: de los 1.663 empleos registrados en la hostelería de ese municipio en 2023, se pasó a 1.329 hace un año y a 1.267 este último mes de octubre.

El milagro de la reforma laboral

Eivissa llegó en octubre a los 45.858 cotizantes con contrato indefinido, casi un 9% más que hace un año, lo que supone 3.752 nuevos afiliados a la Seguridad Social. De esa cifra de indefinidos, 27.424 eran a tiempo completo (un 6% más que en 2024), mientras que 15.126 eran fijos discontinuos, un 18,3% más (+2.339) en este caso. Además, 3.308 trabajadores tenían un contrato indefinido a tiempo parcial, 116 menos que doce meses antes. Y los temporales siguieron a la baja: ya solo quedaban 2.571 en octubre, cuando en 2021 eran 13.031. La reforma laboral ha logrado milagros en este sentido, y eso que desde la patronal era vista como el inicio del apocalipsis.

Y tampoco deja de aumentar el número de autónomos en Eivissa: 14.591 en octubre, nueva plusmarca tras aumentar un 2,54% interanualmente.