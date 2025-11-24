El álbum
Los juzgados ya tienen por fin plazas de aparcamiento
Tras mucho insistir ante el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa, el decanato del partido judicial de Eivissa y Formentera ha logrado que habiliten plazas de aparcamiento en la avenida de Isidor Macabich, junto a la sede de la plaza de Sa Graduada. Los estacionamientos ya están delimitados y pintados como corresponde.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Emotivo reencuentro de la promoción del 65 de 'la Consolación' de Ibiza