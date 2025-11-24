Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los juzgados ya tienen por fin plazas de aparcamiento

Los juzgados ya tienen por fin plazas de aparcamiento | C. NAVARRO

Redacción Ibiza

Tras mucho insistir ante el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa, el decanato del partido judicial de Eivissa y Formentera ha logrado que habiliten plazas de aparcamiento en la avenida de Isidor Macabich, junto a la sede de la plaza de Sa Graduada. Los estacionamientos ya están delimitados y pintados como corresponde.

