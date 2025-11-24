La historiadora Rosa María Cid López, en Ibiza: «Muchas mujeres tienen interiorizado todavía el modelo de la matrona romana»

El 27 de noviembre, la Delegación del Gobierno en Asturias concederá el reconocimiento Menina 2025 al Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, pero una de sus responsables, la historiadora Rosa María Cid López (Gijón, Asturias, 1956), no podrá asistir a la entrega porque estará en Ibiza y no precisamente de vacaciones. Ese día impartirá el seminario ‘Mujeres en la Antigua Roma’, que organiza la Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (Aamaef) en colaboración con el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF). Además de profesora catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, Cid es coordinadora de un grupo de investigación llamado Deméter, que hace estudios históricos de mujeres y género aplicados al mundo clásico centrados en la maternidad y la familia. Como historiadora y como feminista, Cruz considera que estudiar cómo era la vida de la población femenina en otras épocas puede ayudar a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. «Hay que aprender de los errores del pasado», apunta durante esta entrevista telefónica, en la que también ofrece un aperitivo de las conferencias que dará entre el 26 y el 28 de noviembre a las 19 horas en el Museu Monogràfic Puig des Molins, en Vila.

Estudió la carrera en los años 70. ¿En aquella época aparecían muchas mujeres en los libros de Historia?

Nada. A mí en la carrera jamás me hablaron de mujeres, bueno creo que de Isabel I de Castilla, de Juana la Loca, a veces, y de personajes así. La Historia que se nos impartía siempre era en clave masculina, además de en clave europea y de hombre blanco. De hecho, cuando me planteé la tesis, en el año 81, le dije a mi director, el profesor Julio Mangas, que me gustaría mucho trabajar sobre mujeres y me dijo que era imposible porque solamente había un libro en la biblioteca sobre ese tema. Así que no la hice y opté por otra línea de investigación que me ha acompañado toda mi vida y que también me ha interesado mucho, el mundo de las religiones. Fui por esa dirección y luego lo de las mujeres vino por otra vía.

¿Por qué vía?

Vino por un grupo de compañeras que estábamos en ese momento en la universidad y que éramos feministas. Queríamos saber qué había pasado con las mujeres como investigadoras y como objeto de estudio en las disciplinas en las que nosotras estábamos involucradas, desde la Historia o la Filología.

Teniendo en cuenta que, entonces, los libros de Historia ignoraban a las mujeres, ¿a qué fuentes recurrieron para saber sobre su papel en el mundo antiguo?

Aparte de una serie de maestras norteamericanas que nos enseñaron mucho, como Sarah Pomeroy y Gerda Lerner, había dos vías. Una de ellas era leer las mismas fuentes en las que siempre se veía a hombres. Por ejemplo, te leías a Tácito, que habla de los grandes nombres masculinos de la historia de Roma pero también de mujeres, y lo que hacías era fijarte en lo que decía de ellas, cosa que no hicieron los investigadores que habían hecho una Historia más tradicional. Otra vía fue descubrir fuentes o testimonios en los que estaban las mujeres y a los que nunca se les había prestado atención. Un gran descubrimiento son las cerámicas griegas antiguas, que representan muchas escenas donde las protagonistas son ellas: mujeres que se van a casar, que están en el gineceo o que son guerreras, las amazonas. Otro recurso, si vamos a épocas más recientes, era fijarse en las cartas. Las mujeres escribían muchas porque estaban en casa y era su medio para relacionarse. Dar importancia a esos testimonios, que te hablan de la vida cotidiana de la gente, fue otra forma de acercarnos a las mujeres. Ese tipo de materiales que hasta entonces no se habían tenido en cuenta a la hora de investigar y que aportaban un retrato mucho más rico del pasado empezó a cobrar relevancia, aunque costó lo suyo.

Me imagino que el panorama en las facultades de Historia ha cambiado mucho, aunque no sé si lo suficiente...

Ha cambiado bastante, pero todavía no hemos llegado donde a mí me gustaría que llegásemos. Es decir, los manuales que se utilizan o que se recomiendan al alumnado no tienen tan presente a las mujeres como se debería. Y todavía hay visiones muy sesgadas, muy tradicionales. Estoy hablando del alumnado universitario pero habría que hablar también del de Secundaria, que es crucial, porque es allí donde estás sembrando la primera semilla.

Rosa María Cid López es profesora catedrática de Historia Antigua. / Archivo personal de R.M.C.L.

Centrándonos en el tema del seminario que impartirá en Ibiza, ¿cuál era el papel de las mujeres en la Antigua Roma?

Creo que es muy importante tener en cuenta el componente de clase social. Los círculos dirigentes de la sociedad romana, los que crean los discursos de lo que tienen que hacer las mujeres, piensan siempre en la ciudadana, en una mujer que debe tener conciencia de que debe servir a la patria, a la res publica que llamaban ellos. ¿Y cómo la sirven? Alumbrando y educando a esos hijos que necesita el marido para que cumplan el servicio a la patria, ya sea ejerciendo la actividad política, militar o religiosa; y teniendo hijas que sean igual que ellas y que emulen su forma de comportarse. Es muy importante que sean mujeres fieles y que no cuestionen nunca esa autoridad masculina, sobre el Estado, porque son ellos los que tienen los privilegios, y sobre la propia familia. Pero también hay otro grupo importante sobre el que recae el sostenimiento de gran parte de la producción, que es la población esclava. Aparte del trabajo que deben desarrollar, las esclavas tienen que tener descendencia que reproduzca el sistema esclavista.

Casarse, tener hijos, ser sumisas y fieles... El modelo no dista tanto del que imperaba hasta hace unas décadas aquí en España...

Y sigue imperando en algunos sitios, piensa en el mundo árabe... La sumisión, la fidelidad conyugal, el respetar la autoridad del marido es algo que ha perdurado en el tiempo y del que lamentablemente todavía hay vestigios, que conllevan que haya hombres que no admitan que las mujeres no sean sumisas y las maten. Casos de violencia contra las mujeres estamos viéndolos tristemente con demasiada frecuencia. También perduran mucho los micromachismos, que son temibles porque las mujeres muchas veces no se dan cuenta, pero están ayudando a reproducir el sistema. Pienso, por ejemplo, en la toxicidad que transmiten las películas de amor romántico. Esos filmes están orientados a la población femenina y siguen funcionando. También me refiero a las actitudes paternalistas, que a mí siempre me han provocado muchísimo rechazo y de las que he sido víctima.

En resumen, ¿podríamos decir que el modelo de matrona romana pervive?

Sí, podemos decir que pervive y que hay muchas mujeres que lo tienen todavía interiorizado y que no son capaces de ver que eso es castrador para sus biografías. Además, estamos en un momento en que se está intentando volver a un modelo de feminidad que implica que la mujer tiene que seguir siendo la guardiana del hogar y casi la responsable del bienestar de la familia.

¿De qué maneras se inculcaba ese ‘ideal’ de mujer en la Antigua Roma?

La religión es crucial en el mundo antiguo y hay que pensar en la importancia del cristianismo. Luego está el Derecho; sabes que si no haces determinadas cosas vas a ser perseguida por ello. Por ejemplo, no se permite a una mujer casada ser adúltera, en caso de serlo se le castiga. Además, no es lo mismo el adulterio femenino que el masculino. Si un hombre es promiscuo no está tan mal visto como en una mujer. En todo caso lo importante aquí es la religión y su papel a la hora de modelar comportamientos y roles en las sociedades del pasado, de hombres y de mujeres. ¿Qué inspira la forma de actuar a una mujer? La diosa. Si esta actúa como modelo de esposa, como madre que tiene descendencia y que hace gala de la fidelidad conyugal, ese es el patrón que van a seguir las mujeres. ¿Y qué pasa también en el mundo divino? Que aquellas diosas que no se comportan según el canon oficial tienen que renunciar a algo como el matrimonio o la maternidad, que es lo que le pasa a Atenea. Pero para una mujer del mundo antiguo no tener un marido y no tener hijos era castrador. Entonces, la diosa era la primera que les decía a las mujeres qué tenían que hacer.

Más allá del matrimonio y la maternidad estaba la opción de convertirte en vestal, que no sé si era muy atractiva...

Solo había seis y además, no era una opción muy atractiva. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque tuvieron que regular leyes para animar a las familias a que ofrecieran a sus hijas como vestales. Si fuese algo muy codiciado, no hubiera sido necesario. Si un padre ofrecía a su hija como vestal, obtenía prebendas. En teoría eran mujeres con mucho reconocimiento y que recibían muchos regalos, pero estaban aisladas y luego no tenían descendencia y solo podían casarse después de 30 años de estar allí. No conocemos el caso de ninguna que lo hiciera. Entonces, el problema que tenían era la cuestión económica porque muchas mujeres no trabajaban y hay que tener en cuenta que tener un marido era una forma de asegurarse el futuro.

Nos referimos a las élites, pero entre las mujeres, digamos, del pueblo llano habría muchas que trabajarían...

Sí, hay muchísimos trabajos femeninos, pero con menor remuneración y menor consideración. Posiblemente lo que hicieron muchas mujeres es llevar a cabo el mismo oficio que el marido, sobre todo si eran artesanas, pero quien obtenía los beneficios y era el dueño del taller era él. Entre los trabajos que ejercían estaban el de nodriza y el de comadrona, que era un oficio con mucho prestigio. También había vendedoras, peluqueras, ceramistas, taberneras, costureras, hasta maestras. En el ámbito doméstico antes tenían muchas mujeres, era muy barato porque eran esclavas. También trabajaban en el campo.

Se habla hasta de gladiadoras.

Esto es una cosa muy llamativa que planteó Robert Knapp en un trabajo muy bonito que se titula ‘Los olvidados de Roma’, en referencia a un bajorrelieve muy pequeñito donde aparecen representadas dos gladiadoras. Nunca se habla de ello en el resto de las fuentes, pero esa imagen sí da pie a pensar que las hubo, aunque no creo que fuera algo habitual.

¿Qué derechos tenían las ciudadanas romanas?

El concepto de ciudadanía en Roma es muy complicado. Una ciudadana romana no podía votar ni presentarse a un cargo público. Por otro lado, era muy importante el estatus de ciudadana para que la descendencia que tuviese con su marido heredara esos derechos de ciudadanía, fundamentales en el caso del varón. También tenía derecho a casarse según el matrimonio romano propio de los ciudadanos y a recibir y transmitir herencias. Y otro derecho que tenía, que es muy discutible, es el de tener tutor, que podía ser el padre o el marido. En teoría tenía que ser su protector, pero en la práctica era quien controlaba su vida.

El acceso a la política estaba vetado para las mujeres, pero hubo algunas que consiguieron influir en el plano político a su manera. ¿Me puede citar algunos de los ejemplos de los que hablará en Ibiza?

Una mujer muy influyente a nivel político en el mundo romano ha sido Livia, porque coincidía plenamente con su esposo Augusto en el proyecto que tenían. Actuó como consejera, pero ella no ejerció ningún cargo público. Fueron mujeres que actuaron en la sombra. Lo que sí percibimos es que a las mujeres romanas les gustaba mucho la actividad política, la vivían, y tenían mecanismos para intentar cambiar las cosas o asentarlas, es decir, para dejar impronta. Agripina claro que intervino, decidió que su hijo Nerón iba a ser emperador y convenció a Claudio, con el que se casó, para que lo nombrara. También estamos viendo que en las ciudades romanas en las que se conservan monumentos, hay muchos que los dedicaron mujeres con su dinero o que se les dedicaron a ellas como homenaje porque hicieron donaciones a la ciudad.

Este martes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Se tiene algún testimonio sobre maltrato a la mujer en la Antigua Roma?

Posiblemente fuese algo tan habitual que ni se mencionara, pero conocemos dos casos: dos mujeres que fueron asesinadas por sus maridos y que la familia lo dejó escrito en sus inscripciones funerarias.