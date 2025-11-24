Huyó de Ibiza con su hijo porque su exmarido era un abusador sexual condenado: ahora vuelve a España reclamando "justicia"

La exmujer de un condenado por haber abusado sexualmente de un menor de 15 años en Ibiza comparecerá ante la Justicia española tras haberse marchado a otro país, después de denunciar a su expareja por abuso sexual al hijo menor de edad que tienen en común.

Según ha explicado el letrado de la mujer en un comunicado, su defendida se encuentra en otro país junto al hijo que tuvo con el acusado. Actualmente ella se encuentra en busca y captura internacional después de haber huido de Ibiza con su hijo tras haber denunciado a su expareja por abuso sexual al menor.

El abogado asegurado que en la denuncia adjuntaron informes médicos que apuntaban a un posible indicio de abuso sexual del hijo, que en aquel momento tenía tres años. No obstante, añade que ésta fue archivada en 48 horas, sin exploración del menor, ni realización de investigación alguna y obligando a su defendida a entregar al hijo al padre.

Por este motivo, la mujer se encuentra actualmente huida de la Justicia española. Según ha considerado el letrado, el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza ha omitido cualquier análisis de los hechos, confirmando el mantenimiento de la orden de busca y captura internacional, hecho que está pendiente de resolución ahora por la Audiencia Provincial de Palma.

El abogado ha afirmado que la mujer se pondrá a disposición de la Justicia española para prestar declaración sobre estos hechos con el expreso deseo de que, tras los antecedentes expuestos, se haga justicia con el menor y con ella misma y se restituya su libertad de movimientos y derechos.

La condena

En enero de 2024, su ya exmarido aceptó dos años de cárcel y una inhabilitación al confesar haber abusado sexualmente de una menor de 15 años mientras le hacía un tatuaje en Ibiza.

Además de la pena de cárcel, el hombre quedó inhabilitado durante siete años para ejercer cualquier actividad que conlleve contacto regular con menores y, en particular, para realizar tatuajes a menores. El incidente tuvo lugar en julio de 2021. El hombre admitió que, mientras con una mano le realizaba un tatuaje a la víctima, con la otra le hacía tocamientos.