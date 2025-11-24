Exigen la retirada de las señales de límite a 29 km/h en Cala de Bou

El grupo municipal socialista de Sant Josep ha exigido la retirada inmediata de las señales de velocidad máxima 29 km/h colocadas en la calle des Caló (Cala de Bou). Según el PSOE, se han instalado 13 señales «ilegales» —no previstas en el catálogo de tráfico— que «pueden inducir a error» a los conductores en una vía «muy concurrida». Los socialistas afirman que el alcalde, Vicent Roig, justifica la medida como una acción de concienciación tras los accidentes mortales ocurridos este año en la zona turística y residencial de Cala de Bou, pero sostienen que «las señales de circulación deben estar sujetas a una estricta normativa de homologación para garantizar su claridad y cumplimiento». En tono irónico, añaden que el alcalde «sigue los postulados de Groucho Marx: ‘estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros’».

El PSOE recuerda que sus dos mociones para mejorar la seguridad —julio de 2024 (respaldada por más de 3.000 firmas recogidas tras el atropello del perro Shiro) y septiembre de este año, a raíz de nuevos siniestros— fueron rechazadas en el pleno «por el voto de calidad del alcalde». Aquellas propuestas, recalcan, incluían radares pedagógicos, reductores de velocidad, quitamiedos y controles de velocidad, «medidas ejecutables, eficientes y efectivas».

Los socialistas comparan la iniciativa con la retirada de 8 señales moradas contra la violencia machista que el Ayuntamiento ejecutó hace año y medio alegando posibles confusiones al volante. «Estas señales están autorizadas por la DGT y se recomiendan en plazas, parques y accesos a centros educativos», sostienen, y citan como última retirada la realizada en noviembre del año pasado frente al IES Algarb. «¿Por qué se retiraron señales legales y se autorizan ahora 13 señales de 29 km/h no homologadas?», se preguntan.

El grupo también cuestiona la existencia de informes técnicos: «Para retirar las señales moradas, el señor Roig alegó un informe de la Policía Local que nunca existió. ¿Ha solicitado ahora un informe que autorice la instalación de estas nuevas señales?», inquieren.

El PSOE concluye pidiendo la retirada inmediata de las señales de 29 km/h y la aplicación urgente de un plan de seguridad vial con medidas «serias y rigurosas». «La zona de Cala de Bou, sus vecinos y quienes nos visitan merecen respeto y consideración. Las bromas de mal gusto deberían quedar para las funciones de teatro», remachan.