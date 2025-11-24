Desarticulados dos domicilios utilizados para la prostitución encubierta en Sant Antoni

La Policía Local de Sant Antoni y la Policía Nacional de Ibiza han llevado a cabo un dispositivo conjunto destinado al control de actividades en domicilios particulares con el fin de detectar posibles casos de prostitución encubierta. Como resultado de esta operación, se han inspeccionado dos viviendas: una situada en el núcleo urbano de Sant Antoni y otra en la zona de Sant Rafel.

El Ayuntamiento de Sant Antoni explica en una nota de prensa que, durante la inspección realizada en el domicilio de Sant Antoni, los agentes constataron la existencia de actividad de prostitución, con pagos efectuados tanto en metálico como mediante datáfono. En el interior del inmueble, fueron identificadas dos mujeres que se dedicaban a la prostitución y un cliente. En esta vivienda, se han realizado tres inspecciones previas en 2025 por parte de la Ucrif (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional de Ibiza.

"Por su parte, en la vivienda localizada en las afueras del casco urbano de Sant Rafel, se comprobó igualmente que se estaba llevando a cabo la actividad de prostitución. En este operativo se identificaron a tres trabajadoras, quienes manifestaron realizar los servicios de manera voluntaria y a cambio de dinero, aceptando pagos en metálico y por datáfono. Todas las trabajadoras identificadas son de nacionalidad extranjera", detalla el Consistorio.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones conjuntas entre cuerpos policiales, coordinadas directamente por las Jefaturas de la Policía Local de Sant Antoni y de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la vigilancia y controlar actividades ilícitas en el municipio.

En el operativo participaron agentes no uniformados de la UCRIF de la Policía Nacional, así como agentes de paisano de la Policía Local de Sant Antoni.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha agradecido el trabajo realizado por los agentes y ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones para garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa.

Tras las actuaciones, el departamento de Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni abrirá los expedientes administrativos correspondientes. Por su parte, desde la Comisaría de la Policía Nacional se iniciarán las oportunas actuaciones administrativas respecto a las personas identificadas.