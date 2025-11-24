Ibiza reasfaltará el paseo Joan Carles I

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del inicio de los trabajos de reasfaltado previsto para mañana del paseo Joan Carles I y de la calle La Mola, dos actuaciones que forman parte del plan municipal de reasfaltados financiado por el Plan 5 2025 del Consell de Ibiza. Paralelamente, siguen en marcha las obras en la calle Ceramista Joan Daifa.

Esta nueva fase del plan se retomó el pasado 3 de septiembre con el objetivo de renovar diversas zonas urbanas y reforzar la seguridad vial. Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en la vía Púnica —entre Joan Xicó y el tramo final del vial— y en la vía Romana, donde las obras comenzaron el 8 de septiembre en la manzana situada junto a Joan Xicó y continuaron posteriormente desde la avenida de España.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, ha destacado que este conjunto de actuaciones “está mejorando notablemente la seguridad vial”. El Ayuntamiento no ha detallado si la calle permanecerá cerrada y ha subrayado que los trabajos se han planificado para reducir al mínimo las afectaciones al tráfico, con desvíos señalizados y avisos cuando sea necesario.