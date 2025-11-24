Ibiza
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Te espera una jugosa indemnización y el tiempo para pedirla se acaba
La CNMC sancionó a muchas marcas y el Supremo ratificó el castigo
Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, es muy probable que optes a una jugosa indemnización, pero el plazo para pedirla se acabará dentro de unos meses, así que el momento para reclamarla es ahora.
De hecho, más de un centenar conductores de Ibiza y Formentera se encuentran ya a la espera de recibir posibles indemnizaciones relacionadas con la compra de sus coches, compensaciones económicas que podrían ascender a cientos de miles de euros.
El caso arranca hace diez años, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones a una veintena de empresas de automoción por prácticas abusivas entre los años mencionados, un castigo que posteriormente ratificó el Tribunal Supremo.
Así, tienen derecho a reclamar una indemnización los que adquirieran un vehículo de las marcas Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo.
Los propietarios que ya han ganado sus reclamaciones están recuperando entre el 5 y el 10% del precio de adquisición, según explican desde la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC).
