Clara Hernández, persona con discapacidad auditiva: "Cuando mis hijos discuten, me quito los audífonos"

Cuatro personas con discapacidad auditiva protagonizan el documental 'Memoria del silencio', proyectado este lunes por la mañana en el centro cultural Can Ventosa para escolares de la isla. Aunque las estrellas de la obra cinematográfica del director Carlos Calvo afirman haber tenido, en algún momento, épocas complicadas en sus vidas, no pierden la sonrisa. "Cuando mis hijos discuten, me quito los audífonos y me quedo tranquila", reconoce con total naturalidad, y con una sonrisa en el rostro, Clara Hernández.

Hernández es una de las cuatro protagonista de 'Memoria del silencio' y admite que "la sordera tiene sus ventajas". La misma opinión comparte su compañero de proyección, Jesús Trablado, quien explica una divertida anécdota tras una de las preguntas del público: "En clase tenía un compañero al que sabía leerle los labios y, con este mecanismo, nos comunicábamos. Esto nos servía para pasarnos las preguntas en los exámenes de la universidad". Y añade, en tono de broma: "Así conseguí sacarme una carrera universitaria".

"Antes era inaccesible ir al teatro o al cine"

En el documental, Trablado comenta algunas duras vivencias que han marcado su vida y lamenta: "La sordera no me ha dejado disfrutar del ocio como me hubiese gustado". "Antes era inaccesible para gente como yo ir al teatro o al cine", continúa.

El joven público, muy participativo en el coloquio con las estrellas del documental. / Vicent Marí

Para él tampoco fue fácil el paso de la niñez a la adolescencia: "En el instituto tuve que aprender de nuevo a entablar relaciones con el resto de los compañeros. Fue un momento complicado".

El único protagonista que no puede asistir a la proyección —de aproximadamente una hora de duración— es David Riutort. Aun así, su testimonio también aparece en la gran pantalla. De forma similar a Trablado, una de sus épocas más difíciles fue la del instituto. Él la describe como "una montaña rusa, pero en la que la mayoría de las vivencias fueron duras. Además, me faltaba mucho autocontrol". Riutort matiza: "Podría haber hecho algo más, ya que podría haberme esforzado mucho más, pero no sabían cómo tratar conmigo y el sistema educativo siempre me ponía barreras".

Riutort explica que "la vida de las personas sordas es difícil, al ser una discapacidad invisible". Sin embargo, confiesa:e "Mi carácter me ha hecho seguir mi camino".

“No me queda otra que ser resiliente”

Ana Monzó es la otra protagonista de 'Memoria del silencio'. Rememora, entre otras cosas, su niñez: "Cuando era pequeña y estaba sola en casa, no sabían exactamente lo que me ocurría, aunque tenían claro que algo no iba bien. Les costó mucho hacerme un diagnóstico claro". Ante las adversidades, Monzó explica cómo las ha superado: "No me ha quedado otra que ser resiliente, ya que la sordera es una dificultad añadida en nuestras vidas".

El documental hace un recorrido por la vida de los protagonistas. Durante cerca de 60 minutos, cada uno de ellos habla sobre sus experiencias personales en relación con distintos temas: la familia, la adolescencia, la niñez o el mundo laboral, entre otros.

A la jornada educativa acuden, en el primer turno, cerca de 165 estudiantes de los colegios Can Misses, Sa Joveria y del instituto Isidor Macabich. Algunos de ellos se muestran algo inquietos en determinados momentos de la proyección.

A pesar de la actitud despistada de varios asistentes, la elevada participación en el turno de preguntas muestra el gran interés del público joven.

En la proyección también está presente el director del documental, Carlos Calvo. El cineasta reivindica la situación de las personas sordas: "No podemos hablar de inserción, ya que son personas que ya formaban parte de la sociedad antes de que muchos llegásemos a este mundo". Y añade: "El documental propone una experiencia sensorial y simbólica en la que los silencios dicen más que las palabras y las imágenes hablan desde dentro. Lo que aquí se presenta es un testimonio sincero y profundo que invita a reflexionar, empatizar y dar voz a aquello que muchas veces no se ve pero sí se siente".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila, Lola Penín, apunta que 'Memoria del silencio' "no es solo un documental: es una mirada íntima a lo que significa vivir en un mundo donde, demasiadas veces, el silencio te aísla. Las experiencias que se presentan son sinceras, cercanas y llenas de sensibilidad. Te atrapan desde el primer minuto y te hacen pensar, sentir y comprender qué implica realmente comunicarse y conectar cuando el ruido del mundo no siempre llega".