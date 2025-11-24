Más de un centenar de conductores reclaman cuantiosas indemnizaciones en Ibiza

Más de un centenar conductores de Ibiza y Formentera se encuentran a la espera de recibir posibles indemnizaciones relacionadas con la compra de sus coches, compensaciones económicas que podrían ascender a cientos de miles de euros. El 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones de euros a 21 empresas de automoción y a dos entidades consultoras por prácticas contra la competencia entre los años 2006 y 2013. Seis años después, el Tribunal Supremo confirmó la sanción.

Según la investigación de la CNMC, las marcas intercambiaban información confidencial entre ellas, se coordinaban los márgenes de descuento de los concesionarios y no había ofertas agresivas. El objetivo era beneficiarse de manera mutua para controlar el precio de venta.

El grupo, que controlaba el 91% de la cuota de mercado en el momento de la llevar a cabo las prácticas abusivas, estaba formado por 27 marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo.

De esta forma, todo aquel usuario que comprara un vehículo de alguna de estas 27 marcas entre 2006 y 2013 tiene derecho a reclamar una indemnización, tal y como explican desde la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC).

Muchos millones en juego

«Hasta la actualidad hemos ganado todas las demandas interpuestas con sentencia firme. No podemos estimar una cuantía media porque cada vehículo parte de un valor, pero se están recuperando entre el 5 y el 10% del precio de adquisición», explica un portavoz de la asociación a Diario de Ibiza. Por ejemplo, por un Peugeot modelo 307 comprado en 2007 la AACC calcula que la indemnización que le corresponde a su dueño asciende a 1.857 euros.

Esta asociación nació a raíz de que el escándalo saliera a la luz gracias a la investigación de la CNMC. Calculan que ya han reclamado unas 100.000 personas, lo que apenas supone «menos de un 2% de los afectados». «De todas las interpuestas, solo una pequeña parte ha terminado ya porque el procedimiento judicial puede alargarse. Pero estas 100.000 personas pueden recuperar 270 millones de euros. Todavía se puede reclamar 20.000 millones de euros a las marcas», inciden desde la AACC.

En el caso de las Pitiusas, la asociación está gestionando un total de 150 tramitaciones, 140 de Ibiza y diez de Formentera. Las marcas más afectadas en las islas son Renault, Dacia, Peugeot, Citroën y Ford. El plazo límite de reclamación depende de cada marca, pero todos concluyen en 2026, así que los dueños de un coche que puedan reclamar deben apurarse si quieren aspirar a una indemnización.

Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, el riesgo es que se haya perdido la factura de compra. Desde la AACC alertan de que, dentro de la «estrategia de defensa» adoptada por las marcas de coches, se encuentra no facilitar esas facturas. «Por este motivo, hay afectados que no pueden reclamar», alertan, pero aclaran que existen otros «medios alternativos» para sustentar la demanda, como el uso del documento del impuesto de matriculación (modelo 576), los contratos de financiación o cualquier documento donde se identifique el precio de adquisición.

El objetivo de las reivindicaciones contra los fabricantes de coches no es demostrar la culpabilidad de las marcas, ya que eso quedó sobreentendido tras la multa de Competencia y la sentencia del Supremo, sino que la finalidad es exclusivamente demostrar una cuantificación del daño.

Por ello, la elaboración de un informe pericial intachable también es determinante para la sentencia final. En este sentido, en la AACC explican que ellos ofrecen todos esos servicios a los potenciales clientes que quieran cursar una reclamación. La tarifa, que solo cobran en caso de victoria judicial, asciende al 30% de la indemnización concedida.