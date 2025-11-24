Anulan parte de una hipoteca abusiva firmada hace 27 años

La Audiencia Provincial de Balears ha estimado parcialmente el recurso de una vecina de Ibiza y ha declarado nulas por abusivas dos de las cláusulas incluidas en su préstamo hipotecario con Caixabank firmado en 1998.

La Sección Quinta del tribunal revoca en parte la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa y considera que, tanto la cláusula que imponía todos los gastos de formalización al cliente como la que permitía redondear al alza el tipo de interés, son contrarias a la normativa de protección de los consumidores.

De esta forma, la entidad bancaria deberá devolver la mitad de los gastos de notaría (246 euros), además de las cantidades cobradas por el redondeo del interés, con sus respectivos intereses legales desde el momento del pago. La Audiencia confirma, no obstante, la validez de la comisión de apertura incluida en la hipoteca, al considerar que supera los controles de transparencia y no es abusiva.

El fallo recuerda que esta comisión, que en este caso fue del 1% del préstamo (1.009,70 euros sobre un crédito de 100.970), se encontraba dentro de los márgenes habituales y correspondía a «servicios inherentes a la concesión del préstamo», como el estudio de solvencia o la tramitación de la operación.

Doctrina europea

El juzgado cita las doctrinas recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que permiten el cobro de esta comisión cuando el consumidor dispone de suficiente información para comprender su alcance económico y cuando no existen duplicidades con otros cargos.

Por el contrario, la Sala sí declara nula la cláusula de redondeo al alza incluida en el contrato, que establecía que el tipo de interés se redondearía «al cuarto punto inmediatamente superior» al calcularse con el índice de referencia.