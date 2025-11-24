Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Ibiza

El aviso, que se ha rebajado de naranja a amarillo, se mantendrá activo hasta mitad de semana

Varias personas, este domingo por la mañana, en Platja d’en Bossa en un día de viento y gris.

Nuria García Macias

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a alerta amarilla el aviso previsto para mañana martes en Ibiza, después de que inicialmente estuviera activada la alerta naranja por fuerte viento y mal estado de la mar. El episodio ha comenzado esta madrugada, y se mantendrá activo por viento y por mala mar.

Aunque el nivel del aviso ha descendido, se mantienen previsiones de rachas de hasta 70 kilómetros por hora. El viento, que empezará soplando del oeste, rolará a noroeste durante la madrugada, acompañado de un oleaje de entre dos y tres metros. El gráfico de predicción de Aemet también señala que la primera mitad de la jornada de mañana llegará con lluvias, con una probabilidad del 100% de precipitaciones durante la madrugada. Las temperaturas se situarán entre los 13 y los 18 grados.

La isla ha amanecido con una subida de las temperaturas mínimas, con un registro de 16 grados en Ibiza. Por su parte, Aemet recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas costeras, y evitar actividades en el mar mientras esté vigente el aviso.

