La acusada de la muerte de su suegro en Ibiza niega haber provocado el incendio

La mujer juzgada por un jurado popular por su presunta implicación en el incendio que costó la vida a un anciano en Ibiza ha negado este lunes cualquier relación con los hechos. La acusada, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable, ha asegurado que "nunca" acudió de madrugada a la vivienda de la víctima, su suegro, para prenderle fuego.

Durante su declaración, la procesada ha respondido únicamente a las preguntas de su abogada y ha rechazado de forma tajante las acusaciones de asesinato formuladas por la Fiscalía y la acusación particular. Según ha explicado, la madrugada del 3 de agosto de 2023 salió de su domicilio sobre la 1.05 horas para dar un paseo, algo que, ha dicho, hacía habitualmente porque se sentía más segura en horario nocturno tras haber sufrido un intento de atropello por parte de su expareja.

La mujer ha insistido en que no se aproximó a la vivienda en la que dormían los dos ancianos, uno de ellos un hombre de 78 años con movilidad reducida que falleció en el incendio. La esposa, de más de 90 años y con alzhéimer, y su cuidadora lograron escapar del fuego. En su testimonio, también ha negado conflictos con las hijas del fallecido o que hubiese solicitado dinero a la familia por los cuidados del matrimonio, una ayuda que, según ha dicho, prestaba “por hacerle un favor” a su pareja, hijo del matrimonio. Asimismo, ha rechazado haberse autoproclamado responsable del núcleo familiar tras el intento de suicidio de su pareja y ha asegurado que desconocía sus problemas de salud mental. Ha subrayado que nunca ha tenido un interés económico.

Sobre las imágenes grabadas por cámaras de la zona, en las que supuestamente se la ve desplazándose hacia la casa de la víctima, la acusada ha afirmado que en algunas secuencias se reconoce y en otras no. También ha negado haberse cambiado de ropa la madrugada del incendio.

La detenida ha descrito su arresto como “traumático” y ha asegurado que un agente le pidió que confesara, algo que rechazó porque, según ha declarado, “no tenía nada que confesar”. La mujer ha recordado además que está diagnosticada de un trastorno esquizofrénico. La acusada se enfrenta a cargos por un delito de asesinato y otro de incendio, al considerar las acusaciones que provocó intencionadamente el fuego que calcinó la vivienda familiar. El juicio continúa con la presentación de pruebas y declaraciones ante el jurado popular.