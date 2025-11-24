El 97% del agua que llega a las plantas depuradoras en Ibiza tiene exceso de salinidad

El 97,2% del caudal de agua residual del alcantarillado de toda Ibiza que en 2024 llegó a las depuradoras municipales tenía un exceso de salinidad. Este dato muestra un empeoramiento del 27,2% respecto al año anterior, según advierte el Informe Sanejament i Depuració 2024, serie que elabora anualmente la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua).

Cabe señalar que, desde 2018, periodo de estudio del informe de Abaqua, el caudal con exceso de salinidad que llega a las depuradoras siempre supera el 69%, pero nunca había sido tan elevado como durante el año pasado.

En este tiempo, además, los denominados «valores de incumplimiento» siempre son más elevados en Ibiza que en el resto de Balears. Según el informe, esto apunta a una «gran problemática de salinidad en las aguas residuales municipales» que generalmente se asocia a «un alcantarillado en muy mal estado de conservación».

De este modo, cuando este caudal llega a las estaciones de depuración de agua residual (EDAR) -que no están destinadas a la desalinización- y se trata, sale «prácticamente con la misma concentración de salinidad», indica el informe.

En 2024, este exceso se registró en siete de las diez EDAR que hay en la isla: Can Bossa, Eivissa, Santa Eulària, Port de Sant Miquel, Sant Antoni, Cala Tarida y Sant Josep. De este modo, sólo las plantas de Cala Llonga, Sant Joan y Cala Sant Vicent tuvieron un caudal con un nivel de salinidad que permite destinar el agua a usos agrícolas tras su depuración.

Sant Antoni y Can Bossa

Desde Abaqua apuntan que las subidas más destacadas se detectaron en Sant Antoni y Can Bossa (Platja d’en Bossa): «Ambas abarcan no solo los núcleos principales, que se abastecen fundamentalmente de agua desalada, sino también de zonas diseminadas que se surten de captaciones propias», explican.

El nivel freático

Tanto en una zona como en la otra «confluyen, además, importantes áreas con redes de saneamiento y edificaciones con sótanos o garajes situados por debajo del nivel freático», señalan. En estos casos, en las instalaciones afectadas se instalan bombas de achique que vierten el agua salobre al alcantarillado.

A esto se suman vertidos de instalaciones que utilizan sal para su operativa, como descalcificadoras, piscinas que utilizan la hidrólisis salina como método de desinfección y envían los caudales de limpieza al saneamiento o rechazos de plantas de ósmosis que usan agua salobre (procedente de pozos en mal estado), enumeran desde Abaqua.

Por otro lado, se citan también las infiltraciones de caudal marino en las redes de alcantarillado, cuya gestión es competencia municipal.

Tuberías de fibrocemento y hormigón

Aunque desde Abaqua señalan que su conocimiento sobre el estado o funcionamiento de estas redes «es nulo», consideran que de 2023 a 2024 es posible que haya empeorado: «Las tuberías de fibrocemento y hormigón son las más afectadas por los gases de alcantarillado y es posible e incluso probable que el paso del tiempo haya incrementado o agravado las deficiencias que permiten la entrada de agua salada o salobre».

Además, debido a la sequía, también «es probable que parte del agua que llega al alcantarillado y procede de los pozos subterráneos haya empeorado sensiblemente su salinidad, ya sea por un vertido directo o por el rechazo de plantas de ósmosis que se alimentan de estos pozos», insisten desde Abaqua.

En el caso de Formentera, los datos del informe apuntan que el 100% del caudal que llega a la depuradora lo hace con exceso de salinidad. Este porcentaje marca un aumento del 25% respecto al año anterior, pero la entidad lo considera «un caso aparte».

«Hasta donde sabemos, desde mediados del pasado verano, el agua que ha llegado [a la depuradora] se sitúa por debajo del umbral de 3.000 [dato que señala una salinidad aceptable], siendo apta para su reutilización agrícola», indican desde esta empresa pública.

Por este motivo, respecto a los datos de 2024, consideran que «algo debe haber ocurrido en la red que ha propiciado esta reducción drástica».

Reutilización del agua depurada

La alta salinidad del caudal que llega a la depuradora de Sa Coma, inaugurada en julio, también impide su reutilización en función del uso que se le quiera dar. Según Abaqua, la planta obtiene «los mejores resultados analíticos de Balears en reducción de carga orgánica, fósforo y nitrógeno», pero esta eficacia depende de los niveles de salinidad.

Por este motivo, se planteó destinar el agua depurada al riego del futuro circuito de motocross que se habilitará al lado de la planta. Sin embargo, Abaqua aclara que esto requeriría una solicitud formal del promotor que, según apuntó, por el momento no se ha materializado.

La reutilización de caudal depurado en las demás instalaciones que gestiona Abaqua se limita al riego del campo de golf de Roca Llisa, que recibe toda el agua tratada en la EDAR de Cala Llonga. En 2024. esta depuró unos 218.000 metros cúbicos, lo que equivale a unas 87 piscinas olímpicas.