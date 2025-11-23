Recaudan fondos para repatriar el cadáver de un conocido empresario de Santa Eulària

Santa Eulària ha despedido recientemente a Bogdan Costel Ion, un empresario rumano de 40 años conocido en la localidad y cuya muerte el pasado miércoles ha dejado a sus conocidos y amigos muy afligidos. El fallecido era propietario del restaurante Noaim, y deja atrás a su esposa y a su hijo pequeño.

En respuesta a esta situación, familiares y amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo a Rumanía. La iniciativa, que busca "apoyar a su familia en un momento tan complicado", como explican sus responsables, ha sido recibida con "muestras de solidaridad" por parte de la comunidad local.

Los organizadores invitan a quienes deseen colaborar a aportar lo que puedan en una pequeña reunión organizada esta tarde a las 17 horas en el restaurante del fallecido para "honrar su memoria, brindar por su vida y rendir homenaje a la huella que ha dejado entre quienes lo conocieron".