¿Qué tiempo hará en Ibiza el día del encendido de luces navideñas?

El encendido del alumbrado navideño marcará, un año más, el inicio de una de las épocas más especiales del calendario en Ibiza. A partir del 28 de noviembre, los municipios de la isla comenzarán a iluminar sus calles con un calendario escalonado que se prolongará hasta el 5 de diciembre, y lo harán acompañados de una predicción meteorológica estable, sin lluvias y con temperaturas suaves.

El primer día de encendidos llega con un tiempo plenamente anticiclónico. Durante la mañana predominarán los cielos despejados, con temperaturas que pasarán de 11 grados a primera hora a unos 15 grados al mediodía. El viento soplará flojo a moderado del oeste. Por la tarde, coincidiendo con los actos previstos en Sant Joan y el encendido oficial de Sant Antoni a las 18.30 horas, el ambiente se mantendrá soleado y agradable, con 13 grados a las 19 horas y viento moderado del suroeste. La noche seguirá estable y despejada.

El día grande en la capital insular, que celebrará su encendido el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas en el parque Reina Sofía, llegará con un cambio suave en el cielo, aunque el tiempo seguirá siendo benigno.

Durante la mañana predominarán los cielos cubiertos, dando paso a un parcialmente nuboso a partir del mediodía, con máximas de 17 grados. De cara al acto del alumbrado, la previsión apunta a 14 grados, brisa floja del este y ausencia total de precipitaciones, por lo que se espera un ambiente cómodo para asistir al inicio oficial de la Navidad ibicenca.

El municipio de Sant Josep celebrará su encendido el 4 de diciembre a las 18 horas, en una jornada marcada por los cielos cambiantes, con nubes y claros durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 14 grados por la mañana y los 17 grados al mediodía.

A la hora del encendido, el cielo tenderá a despejarse, con 15 grados, viento moderado del este y visibilidad excelente.

El último municipio en iluminarse será Santa Eulària, el 5 de diciembre a las 18 horas, también bajo un panorama meteorológico tranquilo. La jornada se espera con nubes y claros, temperaturas de 13 a 17 grados y viento moderado del sur.

Por la tarde, se mantendrán entre los 15 y 16 grados, con un ambiente estable que permitirá celebrar sin contratiempos la inauguración navideña en la plaza de España.