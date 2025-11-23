Nueva antena en Portinatx para reforzar la seguridad en toda la costa norte de Ibiza

La Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), dependiente de la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, ha puesto en servicio una nueva antena en Portinatx (Sant Joan) que supone un salto cualitativo en la cobertura y coordinación de los servicios de emergencia en la costa norte de Ibiza.

El nuevo punto de comunicaciones mejora la operatividad de la Policía Local, el 112, emergencias sanitarias, bomberos, Ibanat, Guardia Civil del Mar y Salvamento Marítimo en un entorno especialmente complejo por su orografía y por la irregularidad de la señal comercial. El refuerzo permitirá reducir los tiempos de respuesta en rescates costeros, búsquedas de senderistas y actuaciones en temporada alta.

«Portinatx es un reto: mar, acantilados y picos de afluencia. Esta antena está diseñada para que los equipos se coordinen en segundos y trabajen como uno solo», destaca el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el ibicenco Antoni Costa. Según explica, el despliegue forma parte de un plan por fases que elevará de 7 a 21 las estaciones operativas en Ibiza, con una cobertura cercana al 90% del territorio insular y una inversión de trece millones cofinanciada por fondos europeos FEDER.

Impacto directo en residentes y visitantes

La nueva infraestructura permitirá comunicaciones estables en zonas tradicionalmente problemáticas, como accesos a calas, acantilados y tramos de senderos. Entre las mejoras, la conselleria destaca:

Rescates en costa y acantilados: señal fiable para apoyar evacuaciones y operaciones por mar.

señal fiable para apoyar evacuaciones y operaciones por mar. Senderismo y entorno del faro: continuidad operativa en rutas hacia Es Moscarter y miradores con zonas históricas de sombra.

continuidad operativa en rutas hacia Es Moscarter y miradores con zonas históricas de sombra. Prevención y vigilancia forestal: mayor coordinación del Ibanat en el frente litoral del norte.

mayor coordinación del Ibanat en el frente litoral del norte. Operativos de verano: llamadas de grupo de prioridad (push-to-talk) cuando coinciden varios avisos en playas y puntos panorámicos.

«En la costa norte nos faltaba estabilidad de señal por la orografía. Con Portinatx cerramos vacíos y acortamos minutos clave en búsquedas, rescates y respuesta sanitaria», afirmó el director general de Emergencias e Interior, el también ibicenco Pablo Gárriz.

El litoral de Portinatx combina bahías, paredes rocosas y urbanizaciones en vertientes que dificultan la propagación por radio, detallan desde la conselleria. La antena, "se ha dimensionado específicamente para este entorno y despliega capacidades propias de una red de misión crítica: comunicación instantánea en grupo, cifrado y modo directo entre terminales cuando es necesario".

Además, al ser un servicio común gestionado por IB Digital, se evitan redes paralelas y se reducen costes para las administraciones locales. «Nuestro trabajo es quitar complejidad a los ayuntamientos: una red única, profesional y compartida que ahorra costes y mejora la coordinación. Portinatx está pensada para el día a día de la Policía Local y de todo el dispositivo de emergencias», señaló el gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

Avances previstos en Sant Joan de Labritja

Con la nueva instalación, Sant Joan de Labritja y toda la franja norte "ganan cobertura crítica y coordinación multiagencia". Govern y Ayuntamiento, "continuarán durante el próximo año con el despliegue de mejoras para que la Policía Local adopte la red TetraIB como sistema de comunicaciones habitual, con ahorro de costes y mejor interoperabilidad con el resto de servicios de emergencia", añaden desde la conselleria balear.

La red TetraIB, clave en situaciones críticas

"TetraIB ha demostrado mantener la continuidad operativa en escenarios de alta congestión de redes comerciales o incidencias generalizadas". Con su despliegue en Portinatx, esta robustez "se pone al servicio de residentes y visitantes".

En Ibiza, la previsión es pasar de las siete antenas actuales a 21, lo que permitirá alcanzar una cobertura del 90% del territorio insular.