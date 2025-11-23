El triste balance de la Oficina de la Dona en Eivissa. Este año ha atendido a 89 mujeres víctimas de violencia machista en su programa de alojamiento y aumentan los casos de los que se ha encargado, 533 en total, en un terrible 7% más con respecto al año pasado. Precisamente, la falta de vivienda es un problema social acuciante que está afectando sobre todo a las víctimas de la violencia de género. De hecho, se incrementa la media de estancia de estas mujeres en los hogares de acogida «por las dificultades existentes en Eivissa para acceder a una vivienda». La Oficina de la Dona ha recibido este año a 159 personas derivadas por otros organismos, un 14,5% menos que en 2024. Curiosamente, el entorno laboral es el que genera más casos en Eivissa.

Llama la atención

El deplorable estado en que se encuentra el colegio Can Misses como consecuencia de las obras de reforma del gimnasio, paralizadas desde el pasado mes de junio. El hartazgo de las familias de los alumnos les ha llevado a iniciar una recogida de firmas para denunciar esta situación y exigir que se reanuden los trabajos y ya llevan más de 260. «Nuestros hijos merecen un gimnasio y un patio dignos», denuncian.