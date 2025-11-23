De la legalización del PCE a las mil pesetas y un puro por un voto

Pasito a pasito, la democracia se abría paso tras la muerte del dictador y eliminaba, uno a uno, los vestigios ultramontanos. Tras aprobarse la ley de Reforma Política en referéndum por abrumadora mayoría, se enfilaba proa hacia dos nuevos puertos: primero, la celebración de elecciones constituyentes; después, la redacción y aprobación de una Constitución.

Al frente de las instituciones se requerían nuevos talantes. Personajes como Antonio Torres Tur, Secorrat, delegado del Gobierno, no encajaban ya en aquellos nuevos tiempos, de manera que se le entregó la carta de despido pronto, a comienzos de enero de 1977. De un ultra consumado se pasó a Cosme Vidal, moderado, amable y sin tantos prejuicios como su antecesor. A Vidal le llamó un buen día a la redacción de Diario de Ibiza, donde ejercía de periodista, el gobernador civil Manuel Marín Arias (que había sustituido a otro ultra, Carlos de Meer), interesado en conocerle personalmente y, de paso, exponerle «un asunto», de manera que le invitó a visitarle en Palma: «Allí me contó la película de que quería sustituir a Secorrat porque era un hombre del Régimen [franquista]. Yo no tenía experiencia política y le contesté que no me interesaba», entre otras razones porque entonces manejaba negocios que le reportaban pingües beneficios, contó a este redactor hace 30 años. Pero Marín insistió, sobre todo porque quería deshacerse de Antonio Torres, totalmente opuesto a sus ideas y que se aferraba al cargo como podía, incluso, según Vidal, «buscando la influencia de Alejandro Rodríguez de Valcárcel», exgobernador de Balears, expresidente de las Cortes durante el franquismo y ex muchas cosas casposas. Marín y Vidal volvieron a reunirse, esta vez en Menorca, y el ibicenco aceptó, con la condición de que fuera sustituido tras celebrarse las elecciones constituyentes. Tomó posesión el 22 de febrero de ese año y aseguró en ese acto que sería un gestor provisional y que dimitiría en cuanto fuesen elegidos los nuevos gobernantes democráticamente. Lo hizo tras los comicios del 15 de junio, pero el gobernador le convenció de nuevo para que continuase, si bien no logró que se afiliase a UCD.

Propaganda de Unidad Socialista y del partido de Mariano Llobet. / DI

El propio Vidal confesaba que, en política, era «nulo [y eso que tuvo una larga vida en este ámbito] y actuaba espontáneamente». Pero no era, ni mucho menos, Secorrat, que era lo que se requería entonces, lo cual demostró muy pronto, cuando los miembros del PCE (aún un partido ilegal) le solicitaron mantener una entrevista. Y él aceptó, lo cual era anatema en tiempos de su antecesor. Los recibiría «como a cualquier otro ciudadano». Eso sí, sin anotar en el registro de entrada, «porque no era necesario», que eran integrantes de esa formación: «Los funcionarios de la delegación se echaban las manos a la cabeza». El secretario insistía en que no podía hacerlo porque a él le constaba que militaban en un partido ilegal. Pero Vidal no le escuchó y los recibió y habló con ellos de política. Los comunistas le explicaron que «no eran demonios, que no mordían y que querían legalizar su partido».

Fiesta sin espectadores

Lo cual ocurrió pronto, el sábado 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa, cuando todo el país estaba paralizado. Aunque se eligió esa fecha para evitar manifestaciones de rechazo o de alegría, los comunistas de Ibiza salieron a la calle para celebrarlo. Coincidieron en la Marina con un grupo de vascos que festejaban, por su parte, el Aberri Eguna, su particular día de la patria, según detalló hace tres décadas Miquel Ramon a quien escribe este artículo: «No había nadie paseando por la calle. Creo que nadie nos vio, excepto un policía municipal que patrullaba por la calle Mare de Déu que, aunque nos miraba con mala cara, ya debía haber sido informado. Solo nos pidió que no armáramos mucho escándalo». En realidad, el PCE sí montó una fiesta en Ibiza el 9 de abril, pero en el local clandestino del partido.

Aquella legalización escoció en el ámbito militar. Altos comandantes del Ejército manifestaron su «repulsa», aunque aceptaron «disciplinadamente el hecho consumado». Y el ministro de la Marina (no del barrio, sino de la Armada), el almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió. Dos días más tarde, el ibicenco Luis Mayans Jofre, director general de Navegación, se solidarizaba con él y también dimitía.

Diferentes ejemplos de propaganda para las elecciones constituyentes de 1977. / DI

Eran tiempos peligrosos en los que la ultraderecha no se resignaba a perder el poder. Por estos lares, por ejemplo, campaban a su anchas Francisco Fernández Paredes, uno de los jefes de la Guardia de Franco, a la que se acababa de prohibir constituirse como partido. Fernández, pistolero a sueldo contra obreros y militantes de izquierda, había sido uno de los autores del atentado contra la revista satírica El Papus y, según declaró a un medio de la época, se escondió aquel 1977 en ses Figueretes junto a su pistola, dispuesto a «llevarse a alguien por delante» cuando fueran a arrestarle. Otro ultra, Mariano Sánchez Covisa, uno de los fundadores de los Guerrilleros de Cristo Rey e implicado en los sucesos de Montejurra, paseaba como Pedro por su casa en Eivissa, a pesar de que había una orden de detención contra él. Era «gran amigo» de Mariano Llobet Román, según admitió a este redactor, además de su representante legal para inversiones como las que tenía en inmuebles de Cala Llonga.

Y en este panorama incierto, aunque con el viento de popa a favor, se convocaron las elecciones del 15 de junio, de las que debía salir un Parlamento que redactara la nueva Constitución, que luego debía ser ratificada en referéndum. A la derecha más dura no le quedaba más remedio que adaptarse o desaparecer. Algunos, como ya ocurrió al inicio de la República, se disfrazaron y maquillaron para intentar pasar inadvertidos en alguna de aquella miríada de siglas que se constituyeron para presentarse a los comicios, aunque algunos apellidos pesaban como losas por su reciente pasado. Carlos Arias Navarro, por ejemplo, se incorporó a Alianza Popular (si bien no fue elegido), el mismo partido al que se integró Abel Matutes Juan, que, este sí, acabaría siendo escogido senador por las Pitiusas.

Matutes manifestó aquellos días que había que «respetar el dramático esfuerzo de 40 años de trabajo y sacrificio de todo un pueblo que recogió una España destrozada y arruinada». Apostaba por la reforma del Estado, pero no por la ruptura que promovía la izquierda, que consideraba que tenía afán de venganza, justo lo que pensaba Mariano Llobet, secretario del Ayuntamiento de Eivissa que creó su propia formación, Partit d’Eivissa i Formentera, así, escrito en catalán, para optar al Senado con ese «movimiento autonomista pitiuso».

La sopa de letras

Matutes estaba en esa época en modo ‘os voy a explicar qué es la democracia’: «Es más difícil de vivir que una dictadura porque al ser mayor el grado de libertad individual, al ser menor la presión del Estado sobre el individuo, este ha de ejercer con mayor mesura sus facultades de autocontrol para no invadir las esferas de libertad de los otros». También abominaba de la proliferación de partidos, de la famosa sopa de letras, que se apuntaron a las primeras elecciones, pues conducía al país «al caos, a una sucesión continuada de crisis de gobiernos y a la revolución». El empresario advirtió durante esa campaña que «los desastres urbanísticos» que se habían cometido en las islas habían servido para «tomar conciencia de que no debían repetirse en el futuro». Poco después la isla se rebeló contra el deseo de urbanizar ses Salines.

También decía sentirse encantado por ser atacado dialécticamente por los comunistas: «Constituye para mí una satisfacción que ataquen mis ideas, especialmente las de libre empresa, porque el día que no lo hagan será porque he muerto, he perdido el sentido común o me he vuelto comunista; si he de ser sincero, no sé qué es peor». Desmintió, como aseguraban algunos miembros del PCE, que hubiera ofrecido 1.000 pesetas y un puro a sus trabajadores para que le votaran: «Habría sido discriminatorio con los no fumadores».

Otra de las formaciones que se presentaron por la derecha para el Congreso era S’Unió, integrada por el alcalde de Formentera, Antonio Serra Colomar; Antonio Matutes Juan (por el Partido Liberal); Mariano Llobet (PEF); Enrique Ramón Fajarnés (Democracia Cristiana) y Abel Matutes (Alianza Popular). Se dio a conocer en el Teatro Pereyra, donde ondeó una pancarta con el lema ‘Reforma y demócratas, sí; revolución, no’. Se desmarcó de esa coalición el Partido Popular, donde estaba Andrés Tuells.

En principio, esa coalición apoyaría a Matutes para conseguir un escaño al Congreso por AP y a Mariano Llobet para lograrlo al Senado por el PEF. Pero justo entonces se creó la Unión de Centro Democrático (UCD), encabezada por Adolfo Suárez. Una encuesta vaticinó (y no erró) que UCD barrería y AP no se comería un colín en las Pitiusas, de manera que Matutes, si se mantenía como candidato a la Cámara Baja, no saldría elegido. El empresario actuó astutamente: «El último día para presentar candidaturas, se publicó una encuesta según la cual AP no sacaría ni un solo diputado. Matutes, sin avisar ni consultarme, decidió cambiar su candidatura al Congreso por la del Senado», explicó a este redactor Mariano Llobet, que se salió de la coalición y se presentó por su cuenta. Por supuesto, no salió elegido para la Cámara Alta. Pero Matutes sí, pues S’Unió le dio todo su apoyo y se desmarcó del PEF: «Una canallada personal», calificaba Llobet lo sucedido, además de negarse a retirarse pese a las presiones que ejercían desde S’Unió.

La izquierda creó su primera coalición en la democracia (la primera de las que vendrían luego) para presentar su candidatura al Senado, el Bloc Autonomista, integrado por el Partido Socialista Popular (PSP), el Partido Social Demócrata y el PCE y era apoyado por el PSOE y un par de grupúsculos más.

Un programa cocido en un restaurante

El programa electoral del Bloc se coció en el restaurante Formentera, propiedad de Joan Tur Ramis, que entonces militaba en el PSP. Por parte del PSD estaban Pere Vilàs Gil y el policía nacional Francisco Hernanz; por el PCE, Joan Calvera (jefe de la Extensión Agraria, donde se había reunido la Plataforma Democrática durante el franquismo), y Toni Malalt, y Tur Ramis y Jaume Ribas por el PSP, además de Isidor Marí, candidato al Senado y miembro de UC, hombre moderado, respetuoso, de familia cristiana, difícilmente calificable como demonio rojo. Fue Malalt quien propuso que se llamara Bloc porque debía ser «un vocablo de impacto», recordó Pere Vilàs Gil en su momento.

El Bloc no lo tuvo fácil. Es Diari poco caso le hizo y se enfrentaba al «miedo» cerval que daba la izquierda a parte de la población, consecuencia de la propaganda de 40 años de franquismo y lo vivido durante la guerra, hasta el punto, contaba Toni Planells, Malalt, destacado miembro el PCE, que cuando una caravana de esta formación pasó durante la campaña delante de la iglesia de Santa Gertrudis, algunas mujeres, que acababan de salir de misa, «se pusieron a llorar» desconsoladamente, asustadas porque acababan de ver a esos rojos que la ultraderecha comparaba con demonios con cuerno y rabo. El último día de campaña, el Bloc recorrió la isla con una caravana de vehículos. A su paso por Sant Miquel tiraron panfletos al aire y siguieron hacia el Port. Al regresar vieron cómo varias personas quemaban aquellas octavillas: «Estaban exaltados, muy agresivos. De habernos parado, nos habrían pegado una paliza», rememoró Miquel Ramon para este redactor.

Finalmente, Matutes obtuvo el escaño al Senado (esa formación solo logró dos senadores en todo el Estado) con casi 8.900 votos e Isidor Marí quedó en segundo lugar con unos 6.600. Los Círculos Doctrinales de José Antonio, únicamente 195 votos. Aquel día se pasó página al franquismo rancio y comenzó una nueva etapa que culminaría con la aprobación de la Constitución.