Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»

La Justicia pitiusa no es ajena al drama de la vivienda que sigue barriendo las islas y en los juzgados existe la directriz de agilizar, siempre en cumplimiento de los plazos legales establecidos, todos los casos de desahucio que ingresan en la distintas sedes judiciales. «Uno de nuestros compromisos es acelerar en la medida de lo posible todos estos procesos, tanto los que se han ido quedando estancados como los que no», indican fuentes de la magistratura a Diario de Ibiza. Y es que continúan entrando «muchísimos desahucios» en los juzgados. «Intentamos darles mucha prioridad porque el tema de la vivienda está especialmente complicado en Ibiza y Formentera», abundan las mismas fuentes.

Al contrario de lo que cabría esperar, los incumplimientos de contrato que acaban desembocando en un desalojo no son cometidos únicamente por los arrendatarios que alquilan las viviendas.

Cifras de los desahucios 481 Demandas por desalojamiento que se cursaron el año pasado en las Pitiusas. 339 Demandas por desahucio cursadas este año en las Pitiusas hasta la fecha. 285 Demandas este año por falta de pago y reclamación de las rentas. 53 Demandas este año por la expiración del plazo fijado contractualmente.

La realidad es que «también hay mucho propietario listo que quiere subir el precio del contrato», consciente de que el mercado está completamente disparado y que recurre a maniobras ilegales para tratar de echar a sus inquilinos y buscar a otros a los que exprimir a conciencia con cuotas mucho más elevadas.

Menos demandas este año

Dentro de esta voluntad de los jueces de agilizar los procesos, también se inscribe la creciente habilitación de las declaraciones por videoconferencia, ya sea de abogados, testigos o peritos.

De paso, esta medida también está relacionada con lo caro que resulta desplazarse y, sobre todo, pernoctar en Ibiza. «Es sangriento hacer venir a un testigo y que se tenga que gastar 400 euros en el avión más el alojamiento. Se facilitan las cosas y estamos siendo lo más rápidos que podemos ser», destacan desde la judicatura.

En 2024, los juzgados de Ibiza atendieron un total de 481 demandas por desahucio, según los datos a los que ha tenido acceso Diario de Ibiza. La mayoría, 339, correspondieron a demandas en las que se acumularon las acciones de lanzamiento por falta de pago y reclamación de las rentas. La media fue de 1,32 demandas al día.

Hasta el pasado 14 de noviembre, las recibidas ascendían a 372, de las que 285 procedían de casos que acumulaban acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de las rentas. De esta forma, la media diaria se ha reducido ligeramente hasta una cifra de 1,17, lo que indica que están entrando menos casos.

Un caso en Santa Eulària

Una de las modalidades menos habituales corresponde a las demandas para recuperar la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario, es decir, cuanto no existe un contrato de arrendamiento formal, sino una cesión de la posesión de forma gratuita por parte del propietario. Se contaron 38 en 2024 y 31 en lo que va de año.

Una de ellas se acaba de juzgar en la Audiencia Provincial. Corresponde a una vivienda situada en Santa Eulària cuya propiedad está en manos de la ONG británica Midlands Air Ambulance Charity. La organización solicitó el desahucio por precario contra tres personas, dos mujeres y un hombre, que se negaban a abandonar el inmueble

El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa estimó íntegramente la demanda el 31 de marzo y fijó el momento del lanzamiento para las 9.45 horas del 23 de mayo. Sin embargo, los ocupantes de la vivienda elevaron un recurso ante la Audiencia Provincial que paralizó el desahucio. La Sección número 5 resolvió el asunto el 16 de septiembre, cuando desestimó el recurso y volvió a activar el desalojo, a la espera de otro hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo que volverá a frenarlo.

Es decir, desde que el juzgado ibicenco emitió su sentencia y el juzgado balear hizo lo propio, pasaron menos de seis meses. En la escala temporal que maneja la Justicia, se trata de un tiempo muy ajustado, teniendo en cuenta los plazos que hay que dejar pasar obligatoriamente con procesos como las notificaciones a los involucrados, por ejemplo.