El álbum
La inauguración extraoficial de la feria
Un año más, la feria de atracciones de Eivissa abrió sus puertas en uno de los aparcamientos disuasorios del primer cinturón de ronda. El alcalde, Rafael Triguero, y el concejal de Fiestas, Fran Torres, acudieron para la inauguración oficial. Triguero fue de los primeros en probar uno de los juegos.
