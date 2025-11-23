Gastronomía de Ibiza: El gran festín con arroz de matanzas para Santa Gertrudis
Los vecinos de Santa Gertrudis se despiden de dos semanas de celebraciones con el último acto de su programa de fiestas patronales
Santa Gertrudis pone la guinda a sus fiestas patronales con una segunda y multitudinaria cita gastronómica. Si dos semanas atrás arrancaban los actos con EiViFest, la feria dedicada al vino de Ibiza con Indicación Geográfica Protegida, este domingo el protagonismo recae en uno de los platos icónicos del recetario tradicional, sobre todo cuando llega el frío.
Aunque la convocatoria culinaria se denomina Concurso mundial de arroz con setas y trozos, el clasicismo se impone a la diversidad entre los 16 equipos participantes: la práctica mayoría de ellos recurre al arròs de matances con sus distintas peculiaridades.
Los cocineros del equipo Vileros fora poble, Emilia y Juanma, dan ejemplo de lo que es un arroz de matanzas canónico: están sofriendo magro y costilla de cerdo, junto a algún trozo de pollo, al que luego añadirán las setas ya salteadas, el sofrito, con pimientos y tomates pasados por la batidora, y una picada con el hígado del pollo, ajo y ñora. En cambio, llama la atención que solo emplean pimienta blanca y negra, además del azafrán. «No me gusta muy especiado», confiesa Emilia.
A pocos metros se encuentra el equipo de Es paellins, de los más jóvenes que se han animado a participar. Son ocho amigos de Sant Joan, Sant Llorenç y Sant Miquel, de entre 21 y 24 años. En una de las mesas lucen el trofeo que lograron en el reciente concurso de paellas de es Cubells, donde se hicieron con el triunfo y eso que se trataba de su primera participación en una competición gastronómica.
Tras esa victoria, llegan a su segunda prueba con ganas de pasarlo en grande. Da buena fe de ello que van preparando, con el mismo esmero que el arroz, una gran sangría de cava con zumo de naranja, rematada con ron, ginebra y whisky, como detalla José Osorio.
Dos compañeros suyos pasan por el vaso de la batidora tomates y pimientos para el sofrito, mientras Jordi Torres está a los mandos de la paella donde prepara la carne. Estos jóvenes son más atrevidos con las especias y, además del azafrán y la pimienta indispensables, le añaden nuez moscada y un poco de canela.
«Pongo un trocito en rama para después sacarla del caldo, porque si te pasas, arruinas el arroz», detalla Torres. Sin embargo, no le convence el toque de la totespècia (pimienta de Jamaica), otro de los aromáticos habituales.
Los 'pebrassos'
En el puesto de enfrente, el equipo de Ses guatleres opta por la vía contraria. «A mí no me gusta disfrazar demasiado el arroz con especias», subraya María Torres, que va salteando ingredientes con la ayuda de Margarita Costa.
Cuentan con la gran suerte de que, a primera hora de la mañana, el hermano de una de ellas ha encontrado unos cuantos pebrassos en el bosque. Al contrario, la mayoría de equipos debe recurrir a los níscalos que vienen de la Península o enlatados.
Ses Guatleres sorprenden con una singularidad de su arroz de matanzas poco común en otras partes de la isla: además de magro y costilla de cerdo, le añaden lengua. «Es típico de Santa Gertrudis, al igual que, normalmente, también le ponemos el corazón y los riñones», explican.
En esta jornada no podía faltar el equipo Rias Team, posiblemente el más prolífico de todas las citas gastronómicas de Eivissa. «Hemos participado en más de 30 seguro, cada año vamos a cinco o seis», confiesan.
Además de diversión asegurada, la treintena de personas que tienen como invitadas saben que disfrutarán con su receta. No en vano, ganaron este concurso el año pasado y también atesoran un primer y un tercer puesto en el Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni.
El pódium
En esta ocasión, el Rias Team volverá a destacar, aunque en segunda posición, ya que el primer premio acaba a manos del equipo Es den Coves, mientras que Sa Colla de n’Estela queda en tercer lugar.
La fiesta sigue con arroz de matanzas para centenares de asistentes. Además de los invitados de los distintos equipos a concurso, el chef Pau Baena y Nara Jiménez, de Delixef, se encargan de preparar el menú popular, en tres sartenes gigantes, para cuatrocientos comensales. «Ponemos 40 kilos de carne, 15 de picada, 20 de arroz, 12 de pimientos, cinco de cebolla y 1,2 de ajo», detallan.
