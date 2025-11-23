Feria navideña de Ibiza: Los Moreno, cuatro generaciones de feriantes

Francisco Moreno no descansa. Literalmente. ¿Vacaciones? Nunca, responde el propietario de la churrería-chocolatería Moreno, que cada año pone el toque goloso a la feria de Ibiza y que este año, por segunda vez, instalará un puesto junto a la muralla renacentista.

Paco, como le conocen todos, va de feria en feria, sin interrupción y desde que era un niño. Acaban de establecerse en Ibiza (abrieron el pasado viernes) tras permanecer desde Todos los Santos en Albox (Almería). Y cuando el 19 de enero salgan de esta isla (la feria dejará de funcionar siete días antes) irán a Águilas (Murcia): «Y luego empalmaremos los carnavales con las Fallas de Valencia, para ir entonces al Campeonato del Mundo de Motociclismo de Jerez y a la Feria del Caballo de esa ciudad, bajar al Rocío de Huelva y, posteriormente, ir a El Ejido (Almería), para entonces…».

Feria de atracciones de Navidad de Ibiza / Marcelo Sastre

Sin un día de descanso

Sin parar, de feria en feria, sin un día de descanso. Paco tiene casa en Pozo Alcón (Jaén), donde nació, al sur de la sierra de Cazorla (por cierto, este redactor confirma que allí hacen muy buenos churros y porras), pero solo duerme en ella «de cinco a diez días al año». El resto del tiempo vive en una caravana de 75 metros cuadrados, muy bien acondicionada, eso sí.

Los Moreno ya llevan cuatro generaciones feriando. Paco es nieto e hijo de feriantes, y sus hijos conforman ya la cuarta generación. Su hijo Francisco, de 39 años («me casé muy joven», se ríe tras dar el dato de la edad), se encarga de mover y gestionar la masa de atracciones que poco antes de cada Navidad desembarcan en la isla. Una de sus hijas también trabaja en la feria, mientras que la tercera, que se dedica a la estética, vive aquí.

Una familia desayuna en la churrería Moreno. / Marcelo Sastre

Pero, confiesa Paco padre, está ya cansado de tanto trotar de aquí para allá, del nomadismo eterno. Quiere jubilarse cuanto antes (tiene 61 años) junto a «la Mari», su mujer (que esta mañana de domingo se encarga de cobrar en la caja de la churrería), también de Pozo Alcón. Cuenta que la arrastró a la vida de feriante cuando ella tenía 18 años: «Coincidimos los dos en que tenemos que levantar el pie del acelerador». Por agotamiento. Piensan en construir un chalé en Lorca y descansar allí, abandonar esta vida errante, aunque asegura que ella es ahora «más feriante» que él: «Queremos disfrutar de los días que nos quedan de existencia con tranquilidad». Y de sus seis nietos.

Los hijos, con los suegros

Es una vida muy esclava y que obliga, afirma, a muchas renuncias. Sus hijos se criaron y fueron a la escuela gracias a que sus suegros se hicieron cargo de ellos. Solo estaban con María y Paco cuando llegaban las vacaciones escolares de verano.

Las vacaciones… quién las pillara, parece pensar cuando se le pregunta cómo puede vivir sin ellas: «No están hechas para nosotros». Otros feriantes que les acompañan «sí paran de octubre o noviembre hasta abril». Pero él sigue haciendo churros y, a la vez, negociando la localización de la próxima feria, como ahora mismo hace con el Consistorio de Águilas para instalarse allí cuando salgan de Ibiza.

Los fletes para venir en barco, que calcula que han subido «de un 20 a un 30%»

Este año ha notado mucho la carestía. En todos los ámbitos. Por ejemplo, en los fletes para venir en barco, que calcula que han subido «de un 20 a un 30%». Y eso «repercute» en el precio al que vende su producto, afectado, a su vez, por la inflación, que se ha cebado en la harina, el aceite y el chocolate. Solo su puesto da trabajo a nueve personas. ¿Y dónde los aloja en un lugar tan caro como Ibiza? «En una batea donde tienen habitaciones con aire acondicionado y cuarto de baño propio», explica.

Así es la vida ambulante de los trabajadores de esta feria, que fue inaugurada oficialmente por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el concejal de Fiestas, Fran Torres, el pasado viernes tras cortar una simbólica cinta en el mismo instante en el que se encendía el enorme árbol de Navidad que preside el recinto. Permanecerá abierta hasta el 12 de enero todas las tardes, de cinco a once de la noche de lunes a jueves, y hasta medianoche de viernes a domingo y los festivos, días en los que también estará abierta de once de la mañana a dos de la tarde, como ayer. Los martes y los miércoles, a partir del 8 de diciembre, serán los días económicos, y los jueves, de cinco a siete, se reducirán las luces y el ruido para facilitar el acceso a personas con sensibilidad sensorial.