El Consell de Ibiza aclara que Can Dog sigue un plan autorizado para reubicar a los perros

El Consell de Ibiza ha emitido este domingo una aclaración oficial en relación a la situación del centro Can Dog, tras la difusión de informaciones por parte de Pacma que, según la institución insular, contienen «datos desactualizados que pueden llevar a conclusiones erróneas». El Partido Animalista Pacma había informado de que ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Baleares, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y el Juzgado de Instrucción de guardia, para alertar de la presunta continuidad de la actividad en este centro de protección animal, pese a su clausura cautelar el pasado mes de octubre.

Según explica el Consell, aunque tras la retirada del registro de Can Dog como núcleo zoológico y la orden de cierre cautelar, se estableció un plazo para retirar a los perros del centro, pero el propietario "presentó una planificación detallada para poder atender casos en los que los dueños se encontraban fuera de la isla o necesitaban más tiempo para preparar un espacio adecuado en sus domicilios o buscar alternativas".

Tras recibir este plan y la documentación que acreditaba que se había contactado con los propietarios de los animales, la administración concedió un "nuevo plazo para ejecutar la planificación", un periodo que según precisa el Consell, "todavía no ha vencido, aunque lo hará en los próximos días".

La institución insular subraya que tanto el servicio de Veterinaria de la institución como el Seprona "han realizado un seguimiento continuo del estado de los animales". La última inspección veterinaria tuvo lugar este mismo viernes, detalla.

Añade, además, que en la finca donde se ubica Can Dog residen también perros propiedad del dueño, que no forman parte del proceso de desalojo y que, por tanto, no están afectados por los plazos establecidos.

Cierre cautelar

Durante más de tres décadas, Can Dog ha sido un nombre asociado a la recogida y acogida de animales abandonados en Ibiza. Ubicado en Sant Llorenç, este centro llegó a firmar contratos con varios ayuntamientos de la isla y presumía de haber rescatado a miles de animales desde su apertura. El Consell de Ibiza ordenó el pasado mes su cierre cautelar tras una inspección que detectó presuntas irregularidades en la gestión y en las condiciones del servicio.