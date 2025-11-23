Una chimenea provoca un incendio en una vivienda en Sant Josep

Un incendio registrado la pasada noche en un chalé unifamiliar en Benimussa (Sant Josep) ha arrasado la terraza de la vivienda, según informan los Bomberos de Ibiza. El fuego, que no causó heridos, se desencadenó cuando las llamas salieron de forma repentina por el caño de la chimenea y prendieron de inmediato la estructura exterior.

El aviso se produjo a las 19 horas después de que los vecinos de la zona y los propietarios intentaron controlar el fuego, por lo que se activó una primera dotación compuesta por cinco bomberos que se desplazaron en un camión autobomba y un vehículo de respuesta rápida. Al evolucionar el incendio y ganar intensidad hacia las 21 horas, fue necesaria la incorporación de una bomba nodriza pesada con dos efectivos adicionales, lo que permitió asegurar un suministro de agua continuo.

Ascuas del incendio producido en una terraza de la vivienda unifamiliar la pasada noche / Bombers

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Sant Josep y de la Guardia Civil, que se encargaron de asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Aunque la terraza quedó completamente calcinada, los bomberos lograron evitar que las llamas afectaran al interior del inmueble. No se ha informado de daños personales.