Catalina Barceló Horrach, directora general de Economía y Estadística del Govern balear: «Se necesitan soluciones poliédricas para seguir creciendo, pero con bienestar»

El conseller balear de Economía, Hacienda e Innovación, el ibicenco Antoni Costa, no tenía ni idea de quién era Catalina Barceló Horrach poco antes de nombrarla directora general de Economía y Estadística de Balears. Buscaba a alguien capacitado para ese departamento, a un especialista en coyuntura económica. Y le hablaron de ella: «A mí también me extrañó [que me llamara], porque no nos conocíamos personalmente. Es verdad que yo llevaba muchos años llevando Coyuntura de la Cambra de Comerç. Cuando él empezó a buscar perfiles de técnicos de coyuntura, empezó a tocar puertas, y como yo llevaba ya bastantes años haciendo las presentaciones de la Cambra de Comerç, la gente le decía que tenía que hablar conmigo. Y así nos conocimos», cuenta por vía telefónica. Seguro que también convenció a Costa su currículo: es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y trabajó entre 2003 y 2023 en la Cambra de Comerç de Mallorca. También coordinó, en la primera fase, el grupo de demanda turística sostenible del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad de Balears.

La directora general de Economía y Estadística del Govern. | / VICENT MARÍ

Ese es el deseo de todo el Govern, que tengamos un nuevo techo de gasto y, además, los nuevos presupuestos para 2026. Es un tema que lleva el conseller de Economía [Toni Costa]. Sé que está en proceso de negociación y me gustaría que fuera para adelante, aunque es verdad que hay ciertas líneas rojas. Imagino que cada uno de los partidos tendrá sus requisitos y reivindicaciones. No sé cómo va a terminar, pero nosotros estamos trabajando como si hubiera presupuestos nuevos el año que viene. Eso sí que te lo digo.

¿Qué le llevó a su dirección general a elaborar el último estudio estructural sobre Ibiza, presentado el pasado 23 de octubre?

Nuestro interés es hacer un análisis de coyuntura específico trimestralmente y que sea itinerante. Y empezamos por Ibiza. No queremos hacer un informe de coyuntura al uso, en cuanto a explicar los datos económicos tradicionales. Lo que queremos es plantear retos a los que se tiene que enfrentar el Govern, porque son problemas actuales, problemas que tiene la sociedad y que, por tanto, el Govern tiene que ayudar a solucionar. Y se tiene que dar visibilidad a esos retos. Muchas veces solamente hemos dado datos, por ejemplo, de la tasa de crecimiento del PIB, pero sin abordar la problemática de la productividad o la del PIB per cápita. La productividad, la formación o la innovación son retos. Cuanta más información tengamos nosotros, mejor serán nuestra toma de decisiones. En Ibiza estaba claro que su reto se centraba, sobre todo, en el ámbito demográfico o el comportamiento del PIB per cápita, que nos llamaba mucho la atención.

En el estudio se advierte de que la expansión demográfica ha crecido de manera constante y sostenida durante los últimos 20 años hasta reventar la capacidad de carga del territorio y sus infraestructuras. Me suena a lo de las ranas en la olla de agua hirviendo, a que nos hemos ido cociendo y no nos hemos enterado hasta que, de repente, desde su departamento nos hacen ver que estamos escaldados. ¿Cómo se resuelve ahora algo tan grave?

Hace unos días asistí a una ponencia muy interesante del catedrático de Ciencia Política y profesor en la Universitat de Girona Quim Brugué, que habló de la mejor forma de tomar decisiones dentro de la política pública de un gobierno. Me quedé con una cosa que dijo: que la política pública ha cambiado porque nos hemos vuelto sociedades mucho más complejas, poliédricas, de manera que las políticas públicas tienen que ser transversales. No se puede hacer una política pública de turismo sin tener en cuenta otros aspectos fundamentales, como la demografía, la saturación, las infraestructuras y los territorios. En ese sentido, me consta que las direcciones generales del Govern están trabajando desde este nuevo prisma, mucho más abierto, porque exige una política pública más poliédrica. No es fácil y muchas veces tienes que tocar muchas piezas para conseguirlo. Y también hablaba Brugué de otra cosa muy interesante, que es cómo se consigue colocar todas esas piezas, que se mueven porque se está pensando en un bien mayor, para conseguir que el concepto evolucione y mejore, aunque individualmente sabemos que vamos a tener ciertas pérdidas de nuestro bienestar, de nuestro estatus de confort, de nuestro equilibrio.

También se sugirió en la presentación del estudio estructural la necesidad de «parar el insostenible crecimiento demográfico», pero sigo sin entender cómo se puede hacer eso en nuestro actual sistema, a no ser que nos convirtamos en un régimen soviético.

Hablamos de retos estructurales. Es decir, se hacen análisis a largo plazo para que existan soluciones que se puedan implementar a largo plazo. Estamos en la Unión Europea, hay libre movilidad de personas y de capitales. Nosotros no podemos prohibir la llegada de personas, ni tampoco lo queremos hacer. Se tendrá que hacer en base a unos mecanismos. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de conseguir economías mucho más productivas, mucho más formadas, mucho más tecnológicas. Igual en el turismo. Eso no significa que hay que centrarse solamente en el segmento de lujo, sino que hay que conseguir que su segmento familiar, su segmento de lujo, su segmento deportivo, gastronómico o cultural tengan el máximo valor añadido. Si conseguimos posicionarnos con el máximo desarrollo dentro de nuestros niveles, tendremos capacidad para hacer frente a los retos con más solvencia. Las prohibiciones, sabes que no funcionan. Las limitaciones, pues tampoco. Otra cosa es que, por ejemplo, se luche contra el intrusismo. Ibiza está haciendo una apuesta muy fuerte con el tema del rent a car y con la oferta ilegal. ¿Todo esto tenderá a que haya una evolución de la población ibicenca que se vaya moderando en el tiempo? Yo confío en que sí. ¿Se va a hacer una apuesta importante por reducir la presión dentro del territorio y las infraestructuras? Pues también. Pero tendrá que ir acompañada de políticas públicas que lleven a esa contención. Desde el Govern estamos hablando de contención en volumen y de crecimiento en valor. Por ahí tenemos que ir.

El vicepresidente Costa sugirió la necesidad de construir más viviendas para «dar solución a los trabajadores que residen aquí desde hace más de cinco años» y concretó que se necesitan más viviendas plurifamiliares para paliar ese problema, no más chalets a precio libre. Y «construir en altura», añadió. Vale, es lo necesario, pero ni hay superficie para esos propósitos ni parece que los constructores de Ibiza compartan ese propósito. En la isla, lo que más se construyen son villas, chalets, viviendas unifamiliares. ¿Cómo se traduce ese deseo en normas concretas? ¿Qué cambios urbanísticos o legales son imprescindibles para que no se quede solo en una declaración de intenciones?

Se están haciendo los esfuerzos, evidentemente, para conseguir construir a través de precios limitados y, además, para residentes o enfocadas residentes que ya están en la isla o en las islas. El crecimiento en altura, según qué tipo de zona, puede ser una realidad. Es decir, no podemos extendernos más. Tenemos que dar solución a toda la población que ya vive en Ibiza, por ejemplo, en infraviviendas y que necesita una solución habitacional. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir más vivienda pública? Totalmente. Yo creo que es una asignatura pendiente. La vivienda es el gran problema ahora mismo de Balears. Una de las condiciones que probablemente mejoraría la calidad de vida de los residentes y trabajadores sería tener una vivienda digna.

En la isla del lujo, que tiene un PIB que crece año tras año y que ha toreado todas las crisis desde 2008, la renta per cápita está en los 32.500 euros, un 10% por debajo de la europea. ¿Esto, por qué ocurre?

Ibiza ha crecido en tasas del 5%, del 4% y, ahora, del 3% de forma acumulada y trimestre tras trimestre. Es un muy alto crecimiento. Si comparáramos la isla con las comunidades autónomas, sería una de las líderes de España. Ahora, que para crear ese crecimiento sean necesarios cada vez más incrementos poblacionales, es lo que hace que nuestro PIB per cápita medio se reduzca. Llama la atención que seamos una de las comunidades autónomas más potentes en crecimiento económico y, sin embargo, a día de hoy tengamos un PIB per cápita que no nos permite estar posicionados a los niveles de otras economías que, con un crecimiento más modesto, consiguen un PIB per cápita mayor. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que las personas que trabajan en la economía balear tengan más recursos formativos, más recursos tecnológicos y más recursos de innovación para situarnos en el segmento alto dentro de cada uno de los segmentos que existen. Necesitamos seguir apostando por el turismo y lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos hacerlo de una forma diferente a cómo lo hemos hecho hasta ahora.

¿Le preocupa que crezca en Ibiza la sensación de que la mayoría no huele ese crecimiento económico?

Claro. Cuando el crecimiento de la economía no se traslada al bienestar del día a día de sus ciudadanos, evidentemente se crea una desafección, de ahí que surjan conceptos como la turismofobia. Se produce una fractura que tenemos que poner encima de la mesa para dar, por ejemplo, soluciones habitacionales a las personas que habitan en las islas. Necesitamos trasladar parte del desarrollo económico a segmentos poblacionales a los que ahora mismo no llega.

¿Qué renta per cápita considera que debería tener un ibicenco para poder vivir sin agobios en la isla?

Buena pregunta, no la hemos calculado, pero me lo apunto porque no sería difícil de calcular.

¿Qué se ha hecho mal para que dos décadas de crecimiento turístico no se hayan traducido en un salto de productividad, estructuralmente inferior a la media europea?

A veces somos muy cortoplacistas y no adoptamos estrategias consensuadas para los próximos 20, 30 o 40 años, quizás porque sabemos que eso es muy difícil. Eso entronca con lo que te he comentado de Quim Brugué, que dice que las decisiones políticas, actualmente, son especialmente difíciles porque son poliédricas, no van en un solo sentido. Pero tomar decisiones consensuadas, que afecten a la economía para los próximos 20-30 años es muy difícil. Así que no quiero dar lecciones de lo que se ha hecho mal en los últimos 20 años. Pero hacer lo mismo que siempre hemos hecho ya no será garantía para mantener el desarrollo y el bienestar que hemos tenido hasta ahora.

El estudio también incide en que Ibiza tiene una de las tasas de motorización más elevadas de Europa, lo cual provoca «tensiones medioambientales, urbanísticas y de gestión viaria». ¿La economía de Ibiza puede seguir creciendo sin un cambio radical en el modelo de movilidad?

Evidentemente, crea una presión sobre el territorio, una saturación que empaña el bienestar de los ciudadanos, de los residentes y también de los turistas. Mejorar las infraestructuras y limitar el número de vehículos que circulan por las carreteras, controlando la entrada de rent a car, son medidas que se tienen que tomar conjuntamente con el incremento del transporte público. Y en esto volvemos otra vez a lo mismo: cuando abordamos los distintos aspectos que tendrían que mejorarse, cada uno no puede perder de vista el otro. Se necesita una especie de tejido de soluciones, híbridas, poliédricas, que nos permitan seguir creciendo, pero con bienestar.

¿El problema de Ibiza ya no es de cantidad de empleo, sino, sobre todo, de calidad y de salarios?

Hicimos un análisis sobre cuáles eran las retribuciones medias en nuestra Comunitat. En general suelen estar por encima de las medias nacionales. Es decir, estamos bien retribuidos. El problema es que esa retribución no es suficiente -y volvemos otra vez a lo mismo- debido al crecimiento que están experimentando elementos como la vivienda, la alimentación, la electricidad… Igual que con el PIB per cápita, hay factores que provocan una distorsión porque crecen mucho más rápido. Aunque crezcan las tasas del PIB, no conseguimos transformar esos aumentos en bienestar para la población. Pues lo mismo pasa aquí: tenemos unos convenios laborales bien negociados, con unos salarios por encima de la media nacional, pero aún así, la sensación de muchas personas que trabajan en las islas es que no llegan a final de mes. La presión que hay de demanda respecto a la oferta de vivienda es la que marca los precios. Esa pérdida de bienestar es lo que determina ese descontento que puede haber en una parte de la población.