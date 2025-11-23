La búsqueda área de los migrantes desaparecidos en aguas de Cabrera continúa sin novedades

Las labores de búsqueda de los migrantes desaparecidos de una patera rescatada el pasado miércoles continúan este domingo con un avión de Frontex sobrevolando la zona marítima comprendida entre Formentera y Cabrera. Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado que desde el viernes se vienen realizando vuelos para localizar a los ocupantes que, según el testimonio de los rescatados, habrían saltado al mar durante la travesía. Por el momento, no se han registrado novedades.

El operativo se inició el pasado 13 de noviembre, tras recibir una alerta de familiares de uno de los ocupantes de la patera, quienes informaron de un mensaje de socorro desde la embarcación, situada a unas 50 millas al sureste de las Pitiusas. Tras la alerta, un avión de Frontex se desplazó hasta la posición indicada y, al no encontrar rastro de la embarcación, amplió la búsqueda aérea hacia el sur de Formentera, dentro del perímetro de la zona SAR de España. Paralelamente, la embarcación de Salvamento Marítimo Guardamar Concepción Arenal, con base en Ibiza, zarpó hacia las coordenadas facilitadas, sin éxito.

El helicóptero Helimer, desde Palma, también sobrevoló la zona sur de Cabrera, sin avistar ninguna embarcación. Posteriormente se emitió un aviso a navegantes y se solicitó el apoyo de los medios aéreos de Frontex, que participan en operaciones periódicas desde febrero. Finalmente, el pasado 19 de noviembre fue localizada la patera con los cinco ocupantes a bordo. Según su relato, la embarcación llevaba aproximadamente nueve días a la deriva y el número inicial de personas sería de 23.

Las difíciles condiciones del mar durante los últimos días, provocadas por la borrasca Claudia, han complicado las labores de búsqueda, afectando la visibilidad y la navegación de embarcaciones pequeñas en alta mar. El operativo de búsqueda continúa activamente, combinando medios aéreos y marítimos, mientras las autoridades insisten en la precaución en la zona y en la importancia de mantener las rutas de rescate activas ante este tipo de incidentes en el Mediterráneo.