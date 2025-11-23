Alerta amarilla: La semana se inicia con mala mar y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza por fuertes rachas de viento y mala mar durante el inicio de la semana. Según el aviso, el episodio comenzará este lunes 24, a partir de las cuatro de la madrugada, y se prolongará hasta la medianoche. Se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza siete), con olas que alcanzarán los tres metros de altura.

Durante la jornada del martes 25, el aviso continuará activo también hasta las cuatro de la madrugada por viento y hasta las 9 horas por mala mar. El viento, inicialmente del oeste, rolará a noroeste de madrugada y mantendrá rachas de hasta 70 km/h y un oleaje de entre dos y tres metros.

El gráfico de predicción de Aemet muestra además que el martes llegará acompañado de lluvias en la primera mitad del día, con un 100% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 18 grados.