La causa que genera en Ibiza la mayor parte de los procesos judiciales por desahucio

El drama de la vivienda en Ibiza y Formentera se refleja también en los juzgados, donde se han marcado como prioridad agilizar todos los casos de desahucio que ingresan en las distintas sedes judiciales. Más de 480 demandas de desahucio pasaron por los juzgados de Ibiza en 2024, la mayoría relacionadas con impagos de alquiler, que demuestra así la dificultad que afrontan vecinos y arrendatarios en un mercado cada vez más tenso. La mayoría, 339, correspondieron a demandas en las que se acumularon las acciones de lanzamiento por falta de pago y reclamación de las rentas. La media fue de 1,32 demandas al día.

Hasta el pasado 14 de noviembre, las recibidas ascendían a 372, de las que 285 procedían de casos que acumulaban acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de las rentas. De esta forma, la media diaria se ha reducido ligeramente hasta una cifra de 1,17, lo que indica que están entrando menos casos.

Una de las modalidades menos habituales corresponde a las demandas para recuperar la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario, es decir, cuando no existe un contrato de arrendamiento formal, sino una cesión de la posesión de forma gratuita por parte del propietario. Una de ellas se acaba de juzgar en la Audiencia Provincial. Corresponde a una vivienda situada en Santa Eulària cuya propiedad está en manos de la ONG británica Midlands Air Ambulance Charity. La organización solicitó el desahucio por precario contra tres personas, dos mujeres y un hombre, que se negaban a abandonar el inmueble.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza estimó íntegramente la demanda el 31 de marzo y fijó el momento del lanzamiento para las 9.45 horas del 23 de mayo. Sin embargo, los ocupantes de la vivienda elevaron un recurso ante la Audiencia Provincial que paralizó el desahucio. La Sección número 5 resolvió el asunto el 16 de septiembre, cuando desestimó el recurso y volvió a activar el desalojo, a la espera de otro hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo que volverá a frenarlo. Es decir, desde que el juzgado ibicenco emitió su sentencia y el juzgado balear hizo lo propio, pasaron menos de seis meses. En la escala temporal que maneja la Justicia, se trata de un tiempo muy ajustado, teniendo en cuenta los plazos que hay que dejar pasar obligatoriamente con procesos como las notificaciones a los involucrados, por ejemplo.

En los juzgados de Ibiza hay una instrucción clara: acelerar en los posible estos procedimientos: «Uno de nuestros compromisos es acelerar en la medida de lo posible todos estos procesos, tanto los que se han ido quedando estancados como los que no», indican fuentes de la magistratura a Diario de Ibiza. Y es que continúan entrando «muchísimos desahucios» en los juzgados. «Intentamos darles mucha prioridad porque el tema de la vivienda está especialmente complicado en Ibiza y Formentera», abundan las mismas fuentes.