Vivienda en Ibiza: El estudio de 30 metros cuadrados en el que podrás cocinar desde la cama

En Ibiza ya no sorprende encontrarse ofertas de alquiler que rozan el absurdo, pero cada poco tiempo aparece un nuevo ejemplo que demuestra la precariedad habitacional en la isla. El último caso se encuentra en Figueretes a través de un anuncio en Idealista: un estudio de apenas 30 m², sin habitación, con un solo baño y tan reducido que el inquilino podría prácticamente cocinar desde la cama. Todo ello por un "modico precio" de 550 euros al mes.

La vivienda, ubicada en una segunda planta interior de un edificio con ascensor, se presenta como una opción “amueblada y con cocina equipada”. Sin embargo, el espacio —según refleja el propio anuncio— es tan limitado que la cama, la cocina y la zona de estar conviven en el mismo rincón. La sensación de vivir en un microapartamento no es nueva en Ibiza, pero sí lo es la normalización del precio: 550 euros por un estudio minúsculo es, en muchos casos, incluso considerado una “buena oportunidad” dada la crisis de vivienda.

El estudio ofertado por 550 euros al mes / Idealista

Lo primero que encuentras al entrar al inmueble es una vista panorámica de la única estancia. El cabecero de la cama hace de separación entre la mesa de comedor y la zona de dormitorio, con un ventanal a los pies de la cama con vistas al pequeño balcón. El baño incluye una bañera sin cortina, un pequeño lavamanos y una lavadora.

Baño del inmueble / Idealista

Situación insostenible

Pero quizá lo más significativo del anuncio es la letra pequeña: “SOLO ALQUILER DE INVIERNO. Se alquila desde ya hasta abril.” Un límite temporal que, lejos de ser casual, coincide con el inicio de la temporada alta, cuando los precios en la isla se disparan y el alquiler para residentes se vuelve prácticamente inaccesible. Este tipo de contratos cortos se ha convertido en una estrategia habitual para muchos propietarios, que priorizan el beneficio rápido del alquiler vacacional o turístico a partir de la primavera, dejando a los trabajadores y residentes en una situación cada vez más insostenible.

La oferta, planteada como una solución temporal, refleja en realidad un problema estructural: la imposibilidad de muchos ibicencos y trabajadores de encontrar un hogar estable a precios razonables. Un estudio sin habitación, sin vistas, interior y de 30 m² por 550 euros, disponible solo hasta abril, no es una anomalía, sino un síntoma más de una vivienda convertida en lujo.

Mientras tanto, cientos de personas buscan cada invierno el mismo imposible: un alquiler digno en una isla donde pagar por cuatro paredes —aunque sean mínimas— ya es una carrera de resistencia.