¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre en Ibiza?
La Aemet apunta algunas tendencias aunque aún existe incertidumbre
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su avance para las semanas comprendidas entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre, un periodo que incluye el esperado puente de diciembre. Aunque aún existe incertidumbre, el organismo apunta algunas tendencias sobre lo que podría ocurrir en Baleares y por extensión, en Ibiza y Formentera.
Las primeras proyecciones no apuntan a temporales ni a lluvias destacadas en Ibiza durante el puente de diciembre. La semana previa será fría e inestable, pero el periodo del 1 al 7 de diciembre se perfila, de momento, como tranquilo y con temperaturas normales, a falta de actualizaciones definitivas.
La Aemet anticipa que la última semana de noviembre será más fría de lo habitual tanto en la Península como en Baleares. A partir del martes se podrían registrar heladas en zonas del interior peninsular, aunque en las islas el impacto será menor, limitado a un ambiente más fresco de lo normal.
En cuanto a las lluvias, el martes y el miércolesserán los días más inestables en las Pitiusas. Posteriormente, el predominio de vientos del norte dejará chubascos en Baleares, mientras que el resto del país se mantendrá más seco.
Del 1 al 7 de diciembre
La Aemet advierte de que la fiabilidad disminuye al adentrarse en la primera semana de diciembre, pero el escenario más probable apunta a temperaturas cercanas a lo normal para estas fechas y precipitaciones inferiores a las habituales, lo que sugiere un ambiente relativamente estable.
Sin embargo, la agencia meteorológica insiste en que la incertidumbre es elevada y que estas previsiones podrían cambiar en próximas actualizaciones.
Del 8 al 14 de diciembre
Para los días posteriores al puente, la Aemet explica que no hay todavía una tendencia clara, por lo que no se puede determinar si predominará el tiempo estable o si aumentará la probabilidad de lluvia.
