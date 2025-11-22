¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre en Ibiza?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su avance para las semanas comprendidas entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre, un periodo que incluye el esperado puente de diciembre. Aunque aún existe incertidumbre, el organismo apunta algunas tendencias sobre lo que podría ocurrir en Baleares y por extensión, en Ibiza y Formentera.

Las primeras proyecciones no apuntan a temporales ni a lluvias destacadas en Ibiza durante el puente de diciembre. La semana previa será fría e inestable, pero el periodo del 1 al 7 de diciembre se perfila, de momento, como tranquilo y con temperaturas normales, a falta de actualizaciones definitivas.

La Aemet anticipa que la última semana de noviembre será más fría de lo habitual tanto en la Península como en Baleares. A partir del martes se podrían registrar heladas en zonas del interior peninsular, aunque en las islas el impacto será menor, limitado a un ambiente más fresco de lo normal.

En cuanto a las lluvias, el martes y el miércolesserán los días más inestables en las Pitiusas. Posteriormente, el predominio de vientos del norte dejará chubascos en Baleares, mientras que el resto del país se mantendrá más seco.

Del 1 al 7 de diciembre

La Aemet advierte de que la fiabilidad disminuye al adentrarse en la primera semana de diciembre, pero el escenario más probable apunta a temperaturas cercanas a lo normal para estas fechas y precipitaciones inferiores a las habituales, lo que sugiere un ambiente relativamente estable.

Sin embargo, la agencia meteorológica insiste en que la incertidumbre es elevada y que estas previsiones podrían cambiar en próximas actualizaciones.

Del 8 al 14 de diciembre

Para los días posteriores al puente, la Aemet explica que no hay todavía una tendencia clara, por lo que no se puede determinar si predominará el tiempo estable o si aumentará la probabilidad de lluvia.