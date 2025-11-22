Rescatan en Sant Antoni a Elo, una tortuga marina herida atrapada en una red de pesca

Una tortuga marina herida ha sido rescatada este sábado por la mañana en la bahía de Portmany, después de que el propietario de un barco fondeado en la zona la encontrara flotando y en evidente mal estado. El hombre ha trasladado el ejemplar en una neumática hasta la gasolinera del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) para entregarlo al personal del club, tal y como han explicado desde el CNSA en su página web.

Tras recibir al animal, el equipo del CNSA lo ha envuelto en toallas mojadas para evitar que se secara y ha avisado al 112, que se ha coordinado con el Palma Aquarium, organismo responsable de atender a la fauna marina que necesita asistencia sanitaria en Baleares.

La tortuga, a la que los deportistas del club han bautizado como Elo, presenta una herida sangrante en una aleta, que está parcialmente seccionada y enredada en un trozo de red de pesca.

En las próximas horas será recogida por el Consorcio de Recuperación de la Fauna de les Illes Balears (Cofid), responsable desde 2012 de coordinar la recuperación de la fauna en Menorca, Ibiza y Formentera. Los profesionales la prepararán para su traslado a Mallorca, donde recibirá tratamiento especializado con el objetivo de recuperarla y devolverla al mar.

El Cofid, junto con los centros de recuperación de Baleares, atiende cada año a unos 5.000 ejemplares de fauna silvestre, incluidos cetáceos y tortugas marinas aparecidos heridos o varados en el litoral.

Redes fantasma

La asociación ecologista WWF señala en su web que cada año se vierten a la naturaleza cien millones de toneladas de residuos de plástico y la décima parte acaba en los océanos. Las 'redes fantasma' suponen el 10% del total de residuos y vertidos al mar, según la estimación de esta asociación: se calcula que entre 500.000 y un millón de toneladas de redes y artes de pesca se abandonan en los mares cada año y se convierten en trampas mortales para la fauna. Las redes no se descomponen y continúan matando fauna durante décadas, entre ella a las tortugas.