La Policía Local de Ibiza salva la vida a un hombre de 70 años
El afectado no tenía pulso y tuvo que ser reanimado con un desfibrilador
Un hombre de unos 70 años fue reanimado el pasado lunes después de desplomarse y sufrir un fuerte golpe en la cabeza en la parada de autobús situada justo delante de la comisaría de la Policía Local de Ibiza. La intervención inmediata de los agentes fue clave para salvarle la vida.
Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, los policías recibieron el aviso en cuanto se produjo la emergencia y, al llegar al lugar, "comprobaron que el hombre no tenía pulso". Ante esta situación, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y activaron el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en las dependencias policiales.
El uso del DEA permitió revertir la parada y recuperar el pulso del paciente antes de la llegada del personal sanitario. Minutos después, una ambulancia medicalizada asumió la atención y trasladó al hombre a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresado.
Tanto el Ayuntamiento como la Policía Local han querido destacar la coordinación entre agentes y servicios sanitarios, así como la importancia de disponer de desfibriladores y la formación especializada para actuar con eficacia en situaciones de emergencia.
