Nybia Aldama, víctima de violencia machista: «No es un asunto privado. Nos concierne a todos»

La dificultad de acceder a una vivienda digna en Eivissa intensifica la vulnerabilidad de las mujeres que intentan escapar de la violencia machista. Así lo denunció ayer Nybia Aldama, víctima de esta lacra, durante su intervención en el primer acto del programa organizado por la FSE-PSOE por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un encuentro celebrado en la sede socialista de Santa Eulària, Aldama, apunta el PSOE en una nota, «relató su experiencia personal, marcada no solo por la violencia sufrida, sino también por los obstáculos institucionales y sociales». «La violencia machista no es un asunto privado. Nos concierne a todos», afirmó, y señaló que el miedo a denunciar se agrava en Eivissa por la imposibilidad de acceder a una vivienda segura, especialmente en el caso de madres con hijos pequeños.

Aldama denunció que muchos propietarios se niegan a alquilar a mujeres en situación de vulnerabilidad «por miedo a que no puedan pagar el alquiler», una práctica que, explicó, «dificulta el camino para abandonar definitivamente el entorno violento». Recordó además que los hijos e hijas también son víctimas directas, al padecer tanto los episodios de violencia como la inestabilidad posterior.

Reclamó más recursos públicos, tanto en apoyo emocional como en alojamiento de emergencia, acompañamiento y seguimiento, y exigió un compromiso institucional «firme y real» para garantizar la seguridad de las mujeres.

El programa del PSOE por el 25N continuará la próxima semana con actividades abiertas al público, centradas en la sensibilización y la reivindicación de una isla libre de violencia machista. El lunes, a las 19 horas en el Centro Cultural Cervantes (Sant Antoni), se ha programado el «coloquio intergeneracional ‘Violencia machista: visiones personales’», moderado por la concejala Clara Rosselló. El viernes, 28 de noviembre, a la misma hora pero en la sede de la FSE-PSOEen Vila, habrá una charla, ‘El tratamiento de la víctima en la UFAM’, a cargo de la subcomisaria de Policía Jimena López.

Y el sábado a las 18 horas en Sant Josep se proyectará el documental ‘Soy Nevenka’, seguido de un debate moderado por la diputada Milena Herrera.