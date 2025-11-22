Manual para ser emprendedora en Ibiza y no sucumbir en el intento

Uno escucha a Alicia Reina (presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hotel), a la consultora Eva Ballarín, a Victoria Torre, doctora en Derecho y profesora universitaria especializada en Derecho de empresa y de la competencia, o a Elisa Cuevas Pomar, experta en comunicación de empresas, y dan ganas de apagar el ordenador en el que escribe este artículo y convertirse en emprendedor, pese a que todas ellas advierten de que no son pocos los que sucumben en el intento... por precipitarse: «El emprendedor, de por sí, es un loco», señala Ballarín durante la jornada ‘Alas Emprende’, celebrada este sábado en el Casal d’Igualtat con motivo del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza con el objetivo de fomentar el emprendimiento femenino en la isla.

Precisamente para no volverse loco, para tomar las decisiones acertadas en cada momento, las ponentes especificaron, durante las diversas partes en las que se dividió la jornada, qué deben hacer para, en lo posible, lograr que sus ideas se materialicen en un negocio próspero. Con la banda sonora de fondo de ‘La misión’, de Ennio Morricone, comenzó la primera de las charlas, ‘Alas para tu idea’, expuesta por Eva Ballarín, consultora que se dedica, entre otras muchas cosas, a ayudar a las empresas a diseñar sus estrategias. Según Ballarín, el emprendimiento surge de dos maneras: al observar que existe una necesidad o porque queremos materializar un sueño. Pero esas ideas hay que convertirlas en modelos de negocio: «Si no hacemos eso, arrancaremos con mucha ilusión, pero en el camino, si no hemos previsto algunos factores, decaerá y nos decepcionaremos, nos endeudaremos y nos deprimiremos». Y se acabó el emprender.

"El golpe del fracaso puede ser fuerte y puede provocar que rechacemos emprender de nuevo. Y en eso las mujeres somos especialistas" Alicia Reina

O no. Alicia Reina tiene una teoría al respecto: «Hay emprendedoras con ideas buenísimas que no llegan al éxito por carecer de una buena preparación. Se frustran y acaban de funcionarias o de dependientas. El golpe del fracaso puede ser fuerte y puede provocar que rechacemos emprender de nuevo. Y en eso las mujeres somos especialistas. Los chicos, siguen y siguen emprendiendo, pero nosotras, la mayoría, cuando hacemos algo en la vida y fracasamos, ¡cómo nos vuelve a costar volver a intentarlo!».

Alicia Reina junto a Elisa Cuevas durante la tercera charla. / Vicent Marí

«Si no es rentable, es ocio»

De ahí la jornada y advertencias como las que hizo Ballarín: «El negocio debe ser sostenible y rentable. Si no es rentable, es ocio», avisó a la veintena de emprendedoras presentes en la jornada, cada una con un sueño en forma de empresa idílica: de creadora de contenido para marcas, bodas y eventos; de comunicación y consultoría para empresas; de crear una marca de moda; de inaugurar un local de comidas rápidas para verano; de diseñar un espectáculo; de abrir un supermercado de temporada y una pizzería, e incluso de vender «experiencias con alma para gente consciente».

A todas ellas expuso nueve bloques para no hacer locuras y lograr que sus ideas prosperen… O las descarten si en vez de ser negocios, sólo son ocio: «Hay que pensar qué problema resuelvo con esa idea, qué me mueve a hacerlo, qué impacto quiero. Antes de lanzarte a la aventura, reflexiona. Porque el emprendedor, de por sí, es un loco». Y añadió que, «a más inversión, más hay que pensar porque más grande es la caída si se fracasa».

"Antes de lanzarte a la aventura, reflexiona. Porque el emprendedor, de por sí, es un loco» Eva Ballarín

Por partes. Hay que saber a quién se quiere vender: «Hay que definir de manera muy específica al cliente. Eso permite especificar los mensajes. Sin cliente no hay negocio». Es ocio. Hay que conocer el perfil demográfico y el psicográfico, este «para empatizar con el cliente», por ejemplo se debe notar en redes sociales, porque «el mayor negocio es fidelizar clientes». Por ejemplo, si percibes que los de tu cafetería son mayoritariamente ciclistas, cuelga fotos de Eddy Merckx o Tadej Pogačar en las paredes o sintoniza el Tour en la televisión en julio: «La obsesión debe ser el cliente, pensar en cómo hacerles felices».

Victoria Torre y Eva Ballarín, dos de las ponentes de la jornada. / Vicent Marí

Otra recomendación: la propuesta de valor. «Vendes una solución, no un producto. Por ejemplo, si tienes un local de comidas, manda en las redes el siguiente mensaje: hoy no cocines, disfruta de tu familia y llévate la comida de aquí». Eso, en vez de decir que ese día has cocinado un estupendo pollo: «Es una propuesta de valor. No vendo platos, sino tiempo libre para amas de casa». Y amos.

Y en ello juega un papel imprescindible la comunicación: «Santo que no es visto, no es adorado. Si no te ven, cómo te van a comprar», exclama Ballarín, ya que «la mejor propuesta falla si no llega al cliente de forma eficiente, clara y consistente». Y luego está la relación tú a tú: «El que te compra una sola vez no es un cliente. Sí lo es el que repite. Y hay que relacionarse con ellos. Una relación sólida es el verdadero motor del negocio. Hay que mantener un hilo constante con ellos».

«Los impuestos es un tema peliagudo. Desde que eres empresaria, tu conjugación principal es ‘yo pago’, y el segundo, ‘yo pago a Hacienda’» Victoria Torre

Emprender es para valientes

La segunda y dinámica parte de la jornada, titulada ‘Alas para tu empresa’, fue ofrecida conjuntamente por Victoria Torre y Alicia Reina, y en ella explicaron los diversos pasos legales que hay que dar para emprender, que no son pocos (y deprimentes): elaborar un plan de empresa, asegurar recursos, elegir forma jurídica, registrar nombre, cuenta y depósito social, escritura de construcción y estatutos, obtener NIF y el alta en Hacienda, licencias, inscripción en el registro, cumplir normativas… Y, de nuevo, dieron un par de recomendaciones. Una, relativa a las finanzas: «No tengáis miedo, emprender es para valientes, los cobardes se quedan en casa. Esto es una empresa, un reto para gente valiente», que no temeraria, ojo. Otra, a los impuestos: «Es un tema peliagudo. Desde que eres empresaria, tu conjugación principal es ‘yo pago’, y el segundo, ‘yo pago a Hacienda’». Nociones de fiscalidad básica que dieron: darse de alta como empresario, declaración del IRPF y/o sociedades, IVA, ingresar retenciones, llevar facturas, libros, contabilidad, prevención de riesgos laborales, obligaciones específicas de la actividad… De locos.

"Ya no te buscan en Google, sino en Chat GPT". Google ya es viejuno

Elisa Cuevas dio el tercer taller, ‘Alas para crecer en comunicación’, en el que recordó, como hicieron antes Reina y Torre, que «ya no te buscan en Google, sino en Chat GPT». Google ya es viejuno. La jornada concluyó con una charla TED, ‘Sin miedo para volar’.