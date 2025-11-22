El estremecedor relato de la pareja de uno de los pasajeros que viajaban en la patera en ruta a Eivissa y en cuya travesía habrían fallecido trece personas. Viajaban 18 y cuando se rescató la embarcación únicamente había cinco. La mujer señala que hace una semana que dieron el aviso de que estaba perdida. Además, en ella viajaba un niño de apenas cuatro años.

Llama la atención

Que el Consell de Formentera haya tenido que sancionar a 29 de los 32 concesionarios de lotes de playa de la isla. Los inspectores han constatado 168 infracciones que suponen sanciones por más de 120.000 euros. Es decir, que sólo se han librado de las multas tres de ellos, una cantidad irrisoria. Exceso de hamacas o sombrillas, falta de tique, delimitación incorrecta o reserva de hamacas.

El aviso del GEN-GOB a los ayuntamientos de la isla que apliquen la ley que permite construir en rústico sin que haya servicios previos (aprobada por PP y Vox en el Parlament balear) después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado contra ella: si la ley se declara inconstitucional deberán «enfrentarse a las consecuencias».