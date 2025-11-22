Llama la atención
El estremecedor relato de la pareja de uno de los pasajeros que viajaban en la patera en ruta a Eivissa y en cuya travesía habrían fallecido trece personas. Viajaban 18 y cuando se rescató la embarcación únicamente había cinco. La mujer señala que hace una semana que dieron el aviso de que estaba perdida. Además, en ella viajaba un niño de apenas cuatro años.
Que el Consell de Formentera haya tenido que sancionar a 29 de los 32 concesionarios de lotes de playa de la isla. Los inspectores han constatado 168 infracciones que suponen sanciones por más de 120.000 euros. Es decir, que sólo se han librado de las multas tres de ellos, una cantidad irrisoria. Exceso de hamacas o sombrillas, falta de tique, delimitación incorrecta o reserva de hamacas.
El aviso del GEN-GOB a los ayuntamientos de la isla que apliquen la ley que permite construir en rústico sin que haya servicios previos (aprobada por PP y Vox en el Parlament balear) después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado contra ella: si la ley se declara inconstitucional deberán «enfrentarse a las consecuencias».
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Emotivo reencuentro de la promoción del 65 de 'la Consolación' de Ibiza