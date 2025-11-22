Ibiza amanece con temperaturas bajas y rachas de viento fuerte

Las Pitiusas han registrado esta mañana las temperaturas más bajas de las últimas jornadas, según los datos publicados por la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en sus redes sociales. Las mínimas en Ibiza han oscilado entre los 10 grados en Sant Antoni de Portmany, los ocho grados en Sant Joan de Labritja y en el aeropuerto de Ibiza, y los siete grados en Vila. En Formentera, el registro más destacado se ha dado en es Ca Marí, donde se han registrado nueve grados también de mínima.

De cara a la jornada de este sábado, la previsión apunta a un día marcado por las nubes y los claros, un ambiente variable pero sin fenómenos adversos significativos. Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 12 grados tanto por la mañana como por la tarde, mientras que por la noche se espera un ligero descenso hasta los 11 grados.

El viento será uno de los protagonistas del día. Aemet prevé rachas procedentes del noroeste, con una velocidad media de alrededor de 31 kilómetros por hora, lo que podría generar sensación térmica más baja en algunos puntos de la isla.