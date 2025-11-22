El Govern avanza en la limpieza de los torrentes de Buscastell y d'en Capità

El Govern balear, a través de la Direcció general de Recursos Hídricos de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, continúa con los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en diversos tramos de torrentes del archipiélago, según informa en un comunicado el Ejecutivo balear.

En Ibiza se ha continuado con las tareas de limpieza y desbroce en los torrentes de Buscastell y de Capità, combinando trabajos manuales y mecánicos según la accesibilidad de cada tramo. Durante el mes de octubre se han producido dos episodios de lluvias torrenciales que han causado algunos desperfectos en la red hidrográfica.

En el torrente de Buscastell se ha ejecutado la limpieza y extracción de rizomas, con medios manuales y mecánicos en 534 metros lineales.

Por otra parte, en el torrent d'en Capità se han retirado y transportado los residuos acumulados que obstaculizaban el curso y adecuación del curso para restablecer el flujo de agua en 301,9 metros lineales.

Conservación del dominio público hidráulico

Estas actuaciones forman parte del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico, cuyo objetivo es garantizar la capacidad hidráulica de los cursos de agua, preservar su buen estado y prevenir obstrucciones que puedan incrementar el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Los trabajos incluyen desbroces manuales y mecánicos, poda de vegetación, retirada de residuos, eliminación de sedimentos y restauración de márgenes y muros de piedra en seco, intervenciones necesarias para mantener despejados los cauces y reducir la vulnerabilidad de las zonas cercanas ante fenómenos meteorológicos adversos.

El Govern destaca que estas labores se desarrollan de manera programada y periódica, reforzándose en los meses previos a la temporada de lluvias para proteger tanto el entorno natural como las áreas habitadas próximas a los torrentes.

Durante 2025, el Gobierno ha triplicado la inversión destinada al mantenimiento y conservación de los torrentes baleares, hasta los 17,1 millones de euros, de los que 1,5 millones provienen del Impuesto de RTurismo Sostenible (ITS), 5 millones del factor de insularidad y 10,6 millones del subprograma de infraestructura hidráulica.