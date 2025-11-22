Garcerán dimite tras las críticas por su gestión al frente del Área de Salud

Hacía días que el rumor corría por el Hospital Can Misses: el gerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera, Enrique Garcerán, dimitía. El secreto a voces se hizo oficial ayer a mediodía. La consellera balear de Salud, Manuela García Romero, y el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, anunciaron en el salón de actos del centro sanitario, en el que se concentraron sanitarios y personal de Can Misses, que el hasta ahora máximo responsable de la sanidad pública pitiusa había presentado su dimisión y que su sustituto será Eduardo Escudero, intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos (UIC).

La presión se había vuelto insoportable en los últimos meses en la dirección del área sanitaria: dimisiones en cadena, críticas por las listas de espera, preocupación por la situación de Oncología y una carta de 22 jefes y coordinadores de servicios que, sin mencionarle con todas las letras, apuntaba directamente a Garcerán como causante de las dimisiones del equipo que él mismo había nombrado, motivadas, según indicaba la misiva enviada a la presidenta del Govern y los altos cargos de la conselleria de Salud, por su carácter: «Imposición, intransigencia y una clara falta de empatía».

En los últimos dos años se han marchado del equipo de gerencia, además de Sayed y Deiros, la directora de Enfermería, Ana María Ribas; la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa; Sara Navarro, subdirectora médica de Atención Primaria, y Ana María Jiménez, subdirectora de enfermería de Atención Primaria. A todo ello, además, se suma la polémica contratación de Javier Marí como director de Gestión, sin tener la titulación exigida, tras lo que dimitió para que le volvieran a contratar poco después, tras rebajar las exigencias para el puesto.

Garcerán, «muy cansado»

«Muy cansado». Así afirmó Garcerán que se siente en estos momentos. «Han sido tres danas, las dos de Eivissa y una de Formentera, que han sido como guardias de 48 horas», explica el ya exgerente. Este cansancio, señaló, ha sido el detonante para presentar su dimisión, aunque no ocultó que las sucesivas dimisiones en los últimos meses también le han afectado. «Ha sido muy duro el intercambio de ceses», declaró, aunque achacó la mayoría de estos a «causas naturales, como enfermedades o nacimientos de bebés».

Respecto a la carta firmada por 22 profesionales de Can Misses, que apuntaban directamente a él como causante de las dimisiones de Sausan Sayed, directora médica, y Manuel Deiros, subdirector quirúrgico, Garcerán indicó que «la opinión de estos profesionales siempre hay que tenerla en cuenta, pero al final aquí son 2.490 los profesionales que trabajan y 22 quienes firman».

El exgerente afirmó sentirse apoyado por compañeros y por la conselleria de Salud. Otros aspectos en los que la gestión de Garcerán ha sido criticada son las dimisiones en el área de Oncología o las inundaciones causadas por la dana ‘Alice’ en el hospital de Formentera, que sigue con humedades un mes después.

A pesar de eso, Garcerán sacó pecho de su gestión desde que asumiera el cargo en julio de 2023. «En estos dos años y medio se ha trabajado muchísimo, sobre todo en la captación y fidelización de profesionales, se ha creado la figura del coordinador para ayudar a médicos a encontrar vivienda, intentando bajar listas de espera, se han lanzado proyectos cuyos frutos se podrán ver en un futuro, etc. En definitiva, se ha hecho una gestión sanitaria pura y dura», concluyó antes de pasarle la palabra a su sucesor.

Escudero: primero escuchar, luego decidir

«No quiero presentarme a un nuevo cargo, sino presentar mi forma de entender la sanidad pública», explicó Eduardo Escudero, en su primera comparecencia como gerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera durante la rueda de prensa en la que se anunció su nombramiento.

El médico intensivista, con 28 años de experiencia y hasta ahora coordinador de la unidad de Trasplantes de Can Misses, asume el cargo motivado porque conoce bien el trabajo iniciado por el equipo de Garcerán. «Conozco el proyecto, tengo años de experiencia en el Área de Salud y ganas de aportar nuevas ideas. No va a ser una ruptura, sino un relevo», afirmó. «Con mi manera de gestionar, pretendo primero escuchar, después analizar y por último tomar decisiones desde un punto de vista técnico», afirmó el gerente.

En su comparecencia, Escudero manifestó su compromiso por cuidar, no solo a pacientes, sino también a los profesionales de la salud. «Me voy a esforzar por cuidar de nuestros cuidadores, porque si ellos están bien las personas que necesitan de nuestra atención van a estar mejor», afirmó. Escudero confesó, además, aceptar el cargo tras negociar refuerzos organizativos en el área. «Comparando con otras áreas de salud, y con la presión demográfica y estacionalidad que tenemos, Eivissa está un poco desmejorada», contó el flamante gerente, quien afirmó que habrá nuevos nombramientos en el área próximamente. «Asumo este compromiso con responsabilidad y con la intención de trabajar con coherencia y consenso», concluyó antes de detallar sus principales objetivos: trabajar en la reducción de las listas de espera, la captación y fidelización de profesionales, ampliar la Atención Primaria y la atención a la salud mental y aplicar medidas de prevención y promoción de la salud.

Manuela García: «El área de salud está mejor ahora»

«El Área de Salud está manifiestamente mejor ahora de lo que nos encontramos», afirmó la consellera de salud tras comunicar la dimisión de Enrique Garcerán y anunciar a su sucesor. En la comparecencia, la consellera y el director general del Ib-Salut hicieron un balance positivo de la gestión de Garcerán, sin hacer mención a las últimas crisis que cuestionaban su labor, como la cadena de dimisiones, las listas de espera o la falta de oncólogos.

Pese a todo, García consideró que el trabajo de Garcerán ha supuesto «un empuje en la captación de profesionales, mejorando el déficit de profesionales que había cuando llegamos». Esto, según la consellera, «permite mejorar y lanzar nuevos servicios, como la apertura de Ca na Mayora», declaró. García también destacó la iniciativa de Garcerán de buscar vivienda para que los profesionales puedan venir a trabajar a las islas.

De Eduardo Escudero, la consellera agradeció «su generosidad por dar un paso adelante, porque quedan muchos proyectos por hacer en el Área de Salud». En palabras de Ureña, «Escudero viene realizando la gran labor tanto como coordinador de trasplantes como equipo intensivista y estoy seguro de que gracias al apoyo de todo el equipo directivo y del Servicio de Salud conseguirá grandes éxitos».