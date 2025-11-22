Formación intensiva de FP Dual en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera acogió ayer una formación intensiva para tutores de centros educativos y de empresas en el marco de la FP Dual, centrada en la elaboración y el seguimiento de Planes de Formación Individualizados. La sesión, impartida por María Ángeles Caballero (iDEA España), reunió a más de una quincena de asistentes.