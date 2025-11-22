Correos del caso Epstein mencionan una reunión en Ibiza con "ocho chicas top"

Ibiza aparece mencionada en los documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, después de que el comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hiciera públicos miles de páginas de correos electrónicos del financiero fallecido, según publicó recientemente The Guardian.

Entre ellos figura un intercambio fechado el 23 de julio de 2010 en el que un asociado de Epstein le informa de que se encuentra en la isla: "Estoy con Tigrane y quiere conocerte. Está conmigo en Ibiza con ocho chicas top. Dice que le gustaría construir algo contigo. ¿Puedes venir a Ibiza? Tenemos una casa enorme", escribió el remitente.

Horas después, el mismo asociado volvió a escribir, planteando la posibilidad de que Epstein enviara billetes para viajar a París "con Tigrane y cinco chicas", alegando que disponían de vuelos de vuelta desde Barcelona.

Las comunicaciones revelan conversaciones sobre viajes, modelos y encuentros en diferentes partes del mundo, como Ibiza, un destino que aparece mencionado explícitamente en el intercambio.

Donald Trump

El contenido de estos correos no implica que otros nombres conocidos estuvieran presentes. Los documentos también señalan expresamente que no hay pruebas en estas comunicaciones que vinculen al entonces empresario y hoy presidente estadounidense, Donald Trump, con los hechos comentados en los mensajes.

La publicación de estos correos continúa alimentando el debate en Estados Unidos sobre el alcance real de la red de contactos de Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por delitos sexuales.