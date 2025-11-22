El Consell de Ibiza pide que se le tenga en cuenta si se modifica la Reserva Marina de es Freus

El Consell de Ibiza al pedido al Govern que «le tenga en cuenta» ante una posible modificación de la Reserva Marina de es Freus, que aunque no se ha tratado sí ha salido a colación en la presentación este sábado en Palma por parte del Ejecutivo balear al Consell Pesquer su Plan de Conservación Marina, una estrategia que busca combinar la protección del medio marino con el mantenimiento de la actividad pesquera tradicional para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social del sector.

La reunión contó con la participación del conseller de Pesca, Joan Simonet, y representantes del sector pesquero del archipiélago, según ha informado la conselleria.

También detallaron que «se ha hablado» sobre la modificación de este espacio pesquero protegido entre Ibiza y Formentera, y que «se están escuchando todas las voces y se seguirá negociando. No se ha entrado en más detalle», añadieron las mismas fuentes.

Precisamente, hace apenas una semana el Consell de Formentera anunció un acuerdo entre la Cofradía de Pescadores y la recientemente constituida Asociación de pescadores recreativos de la isla para impulsar conjuntamente la ampliación de la Reserva Marina des Freus, en las aguas interiores del archipiélago.

El documento consensuado, «fruto de varios meses de trabajo técnico y reuniones entre todos los sectores implicados», ya se ha remitido a la dirección general de pesca del Govern balear para iniciar su tramitación formal.

El objetivo de la ampliación, que en un primer momento levantó dudas y rechazo entre los pescadores recreativos de la pitiusa del sur, es «reforzar la conservación de los ecosistemas marinos, garantizar el futuro de la pesca artesanal y ordenar las actividades recreativas en el litoral de Formentera», una de las zonas con mayor presión humana durante la temporada turística.

En cuanto al Plan de Conservación Marina presentado ayer en Palma, se concibe como una hoja de ruta integral para asegurar la continuidad de los ecosistemas marinos y consolidar a Baleares como territorio de referencia en conservación marina.

28 acciones dentro del plan

Incluye ocho líneas estratégicas y 28 acciones que abordan la protección de espacios marinos, la mejora de la gestión pesquera, el impulso de la investigación aplicada, la cogestión y la participación activa de los sectores vinculados al mar.

Durante su intervención, Simonet ha defendido que «las islas Balears ya son un referente mediterráneo en conservación marina», pero pueden «aspirar a convertirse en un referente mundial».

En este sentido, ha subrayado que el plan recoge medidas para recuperar «una mar llena de vida», reforzar el estado de los recursos pesqueros y dar protagonismo a la pesca profesional, la náutica social y los agentes científicos.

Entre los compromisos destacados figura la declaración de un mínimo de 10.000 hectáreas de superficie marina de alta protección en aguas autonómicas durante la legislatura, la aprobación de un plan para la conservación de elasmobranquios antes de 2026, la culminación de los planes de gestión pendientes de espacios naturales protegidos y la integración del 100 % de la flota pesquera balear en un sistema de cogestión antes de 2030.

El objetivo final es «proteger sin expulsar», poniendo en valor la participación directa de cofradías de pescadores, entidades conservacionistas y el sector científico para que el Pla sea un documento dinámico, adaptado a la realidad del archipiélago y construido de manera consensuada.

Durante la sesión también se han tratado diversas iniciativas normativas relacionadas con la gestión marina, como la modificación del decreto que regula las reservas marinas de las aguas interiores, posibles cambios en la Reserva Marina de es Freus de Eivissa y Formentera.

También se han analizado llevar a cabo ajustes en pesca artesanal, recreativa y en el funcionamiento del propio Consell Pesquer, con el objetivo de adaptar la normativa a las nuevas necesidades del sector y a los retos actuales de sostenibilidad.

El Consell Pesquer, órgano consultivo en materia de pesca marítima, cuenta con una amplia representación institucional y sectorial.

La sesión finalizó con un turno abierto de intervenciones en el que los asistentes han trasladado inquietudes y propuestas que ayudarán a definir las próximas líneas de actuación para reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y la conservación del medio marino balear.