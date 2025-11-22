El concurso de tortilla de patata 'vermella' de Ibiza ya tiene ganadores
El jurado valora aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad, el uso de ingredientes propios de la gastronomía local y la dificultad de elaboración
La tercera edición del Concurs de Truita amb Patata Vermella d’Eivissa ya tiene ganadores. El certamen, celebrado en el marco de la Fira Gastronòmica Sabors d’Eivissa, ha reunido este sábado en el paseo de Vara de Rey de Ibiza a aficionados a la cocina que han puesto a prueba su creatividad y dominio de la tradicional tortilla ibicenca elaborada con patata roja de la isla. En total, han participado nueve equipos, de los doce que se habían apuntado.
El primer premio ha sido para Cocinitas. El segundo premio recae en Ole Maños. Finalmente, Sa Figaflor ha obtenido el tercer premio.
El jurado valoró aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad, el uso de ingredientes propios de la gastronomía local y la dificultad de elaboración.
El concurso, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza, forma parte de las actividades destinadas a poner en valor productos locales como la patata vermella.
