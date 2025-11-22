Cae un grupo criminal, con ocho detenidos, que traficaban droga entre Ibiza y Sevilla

Ocho personas, seis hombres y dos mujeres, han sido detenidos como supuestos integrantes de una organización criminal perfectamente jerarquizada y dedicada al tráfico de drogas entre Sevilla e Ibiza.

La Guardia Civil, ha informado este sábado en un comunicado, inició la investigación tras sospechar de la comisión de una actividad ilícita a través del envío de paquetería que pudiera contener sustancias estupefacientes, tras localizar un paquete con un fuerte olor a marihuana con origen el Aljarafe sevillano y destino Ibiza.

Como consecuencia de estos hechos se desarrolló la denominada operación 'Osset Posidonia', por la que fue establecido un dispositivo de vigilancia del principal sospechoso por parte de la Guardia Civil de Sevilla.

Se constató la perfecta organización jerarquizada de todos los integrantes, cada una de ellas con funciones claramente establecidas para la fabricación y distribución de las sustancias.

La organización remitía a través de empresas de mensajería paquetes con diferentes cantidades de marihuana desecada que era enviada desde Sevilla hasta la isla de Ibiza, donde otra parte de la organización se encargaba de su recepción y distribución por la zona.

Tras la plena identificación de todos los integrantes, se produjo de manera simultánea la entrada y registro de cuatro inmuebles ubicados en las localidades de Umbrete (Sevilla) y de Ibiza.

En el interior de los distintos inmuebles se procedió a la incautación de aproximadamente 10 kilogramos de marihuana desecada, 17.500 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes, así como una pistola detonadora y diversa cartuchería específica para arma corta de fuego.