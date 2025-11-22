Alerta amarilla: el temporal por mala mar continúa en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el temporal marítimo que está afectando a Ibiza durante esta semana se prolongue también al lunes 24, día para el que se mantiene activada la alerta amarilla por fenómenos costeros con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros hora y fuerza 7 en el mar.

El aviso amarillo se mantiene activo por mala mar, con oleaje importante y condiciones adversas para la navegación y las actividades marítimas. La Aemet advierte de mar combinada y viento fuerte en el litoral, desde las 6 horas hasta la medianoche.

Este domingo se presenta estable en la isla, con cielo poco nuboso y cero probabilidad de lluvia durante toda la jornada. Las temperaturas subirán levemente respecto a días anteriores, con nueve grados de mínima y 18 grados de máxima. El viento soplará flojo, con rachas que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora, de componente oeste y suroeste.

Para el lunes, la Aemet prevé un aumento moderado de la nubosidad, con una probabilidad de lluvia del 10% por la mañana y del 25% por la tarde. Las temperaturas se mantienen suaves para la época, con mínimas de 12 grados y máximas de 20 grados.

El viento soplará de manera más intensa que el domingo, con rachas que alcanzarán los 35 kilómetros por hora en la primera mitad del día y 30 kilómetros por hora por la tarde.

Rachas de viento máximas

Las Pitiusas han registrado rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora en la jornada de este sábado en la estación meteorológica del aeropuerto de es Codolar. En Formentera, la racha de viento de mayor potencia ha alcanzado los 36 kilómetros por hora, y en Ibiza ciudad, los 31 kilómetros por hora.