50 aniversario de la muerte de del dictador: Franco ha muerto. ¿Y ahora qué hacemos en Ibiza?

Vale, el dictador ya había fallecido. ¿Pero empezaba realmente una nueva era o todo seguiría igual que los últimos 40 años, más de lo mismo, gris, casposo y carpetovetónico?, se preguntaban los pitiusos, unos deseando cambios, otros (menos de lo que se creía) que todo se mantuviera como siempre.

Entre estos últimos, Antonio Torres Tur, Secorrat, flamante delegado del Gobierno (que soñaba con ser ministro, confesaba a cualquiera que hablara con él) que, como destacado nostálgico del búnker, puso todas las zancadillas que pudo a quienes querían otra España, como a aquellos rojos que citaba en la delegación de Isidor Macabich para recordarles que si no se portaban bien serían enviados a los calabozos de la planta baja, lo cual hacía, contaban testigos de esas amenazas, indicando con un dedo dónde se hallaban. A Antoni Planells, Malalt, líder del sindicato agrícola Es Nostro Camp y del Partido Comunista en la clandestinidad, le tenía entre ceja y ceja.

Antonio Torres Tur durante el discurso de toma de posesión del cargo de delegado del Gobierno. / Josep Buil Mayral

Fueron tiempos duros en los que ocurrían cosas ahora inimaginables, como cuando los periodistas Ramón Panella y Rafael Pascuet fueron expulsados de Diario de Ibiza por haber publicado el 3 de febrero de 1975, aún vivo Franco, un extracto de una carta al director aparecida en la revista Tiempo de Historia en la que un historiador hacía un comentario sobre el libro ‘La Alemania nazi y el 18 de julio’, recién publicado y en el que el autor, Ángel Viñas, explicaba que Benito Mussolini había asignado a José Antonio Primo de Rivera un sueldo de 50.000 liras. La audaz (por no decir suicida) pareja de periodistas añadió a esa carta (firmada con el pseudónimo Ambatlle, nombre de una casa de campo en la que había veraneado Pascuet de pequeño) sus propios comentarios jocosos, por ejemplo, que esperaban que si finalmente se constituían los falangistas como partido, no tuvieran que desembolsar las liras entregadas por el dictador italiano a su ejecutado líder.

Despedidos

Y se lio. Los falangistas, enfurecidos por que alguien mentase en vano la figura de José Antonio, pidieron la cabeza de esos dos plumillas. Su director, Francisco Verdera, pidió disculpas públicamente: «Ese artículo difiere de cuanto creemos y de cuanto estimamos (…) A Diario de Ibiza le merecen un respeto sagrado todos los hombres muertos por España (…) Y un respeto sagrado y especialísimo nos merece José Antonio Primo de Rivera».

Panella y Pascuet fueron despedidos fulminantemente. «No volváis a pasar por la redacción», les conminó Verdera, tal como comentaron hace 26 años Pascuet y Panella a este redactor, a quien explicaron que los ultras que les plantaron cara, con Mariano López Dufour a la cabeza, «sólo eran la pirotecnia», y que quienes manejaban los hilos de aquella monumental bronca eran «los poderes económicos de la isla», a los que la pareja de periodistas solían «incomodar» con sus valientes artículos. Y en Ibiza, en cuanto tocas a los poderes económicos y los lobbies, incluso hoy en día, mal asunto: «Para ellos éramos un par de intrusos».

El abogado sin toga

Fueron defendidos por Jesús García Varela, exmarido de Cristina Almeida convertido en hippy y que, como pasaba de ejercer por estar harto del mundo judicial, ni siquiera tenía toga (le prestaron una en el Ayuntamiento, que hacía las veces de juzgado, llena de manchas oleosas). Durante el juicio, el juez pidió que se le mostrara la carta de despido, pero como no existía, pues el director del diario alegaba que esas cosas no se hacían en la isla, concluyó: «Pues si no hay esa carta de despido, no hay despido y, por tanto, no hay juicio. Se acaba la sesión». Verdera no tuvo más remedio que readmitirlos, si bien desde entonces fueron tratados como apestados y se controlaba todo lo que escribían: «Comenzaron a hacernos la vida imposible. Paco Verdera nos entregaba cada semana una nota con los temas que debíamos tocar, asuntos tan interesantes como llamar al aeropuerto para redactar los partes meteorológicos». Panella, harto, se largó a otro periódico y cubrió la evacuación del Sáhara Occidental. Pascuet aguantó algo más, pero acabó yéndose. En 1999 era jefe de prensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

Joan Tur Ramis lee, el 10 de enero de 1976, al alcalde el manifiesto pro amnistía general. / Josep Buil Mayral

No fue, pues, fácil el cambio hacia las nuevas España y Ibiza, hacia la democracia. En ocasiones, incluso requirió el atrevimiento de hombres y mujeres corajudos, como el ya desaparecido Joan Tur Ramis, un ibicenco tranquilo, de agradable conversación, sabio y firme en sus convicciones. Y restaurador. Suyo era el restaurante Formentera. Él (del PSP) y otros muchos valientes, como Néstor Torres, del PCE (siempre a la sombra, pero vital), hicieron historia sólo 51 días después de fallecer el dictador, que ya era tener valor. Ocurrió a las seis de la tarde del 10 de enero de 1976, cuando subieron al antiguo Ayuntamiento de Eivissa para entregar al alcalde, Juan Cardona Tur -aquel que días antes lloraba la pérdida de Franco-, un manifiesto firmado por 1.200 ibicencos en el que se solicitaba al Rey Juan Carlos I que promulgara una amnistía general. Fue la primera y sonada aparición pública de la Junta Democrática de Ibiza.

Durante la subida les increparon varios niños con gritos como «hijos de puta, comunistas, os mataremos». Habían sido enviados «por alguien» que deseaba reventar la manifestación

Tur llevaba tres años perteneciendo a la clandestina Mesa Democrática (posteriormente rebautizada Junta), que aglutinaba a partidos e independientes que abogaban por un cambio político «sin revoluciones armadas», pacífico, explicó hace más de cinco lustros a este redactor. Empezaron a recoger firmas desde el mismo día en que expiró el dictador. Aquel 10 de enero, tres centenares de personas subieron en manifestación hasta Dalt Vila, no todos por las mismas calles para evitar llamar la atención: «Fue la primera vez que sentí miedo desde que pertenecía a la Junta», contó Tur. La Policía Armada, tres de cuyos miembros se desplegaron en torno al Consistorio, ya conocía las intenciones de los demócratas, anunciadas ese mismo día en la portada del diario, donde se reprodujo el manifiesto en catalán. Durante la subida les increparon varios niños con gritos como «hijos de puta, comunistas, os mataremos». Habían sido enviados «por alguien» que deseaba reventar la manifestación y que así los agentes tuvieran motivos para desalojarlos antes de llegar al despacho de Cardona. Aunque algunos tenían ganas, nadie dio un par de sopapos a esos críos.

Ganadores y vencidos

Joan Tur Ramis leyó el manifiesto en catalán, en el que constaba la necesidad de que acabasen «las diferencias entre ganadores y vencidos» de la Guerra Civil y de que se amnistiase a todos aquellos que «por razones de ideas o de actividades políticas» se encontraban en prisión o exiliados en el extranjero, de manera que pudieran regresar para vivir en «su patria en libertad, tranquilidad y paz». Además pedían que nadie pudiera «ser castigado ni molestado por motivos políticos, sociales o religiosos».

El alcalde de Ibiza les recordó, tras escuchar el manifiesto, que el Ayuntamiento ya había cursado una petición de amnistía y que la que se le presentaba sería cursada igualmente «en la forma legal correspondiente». Efectivamente, pocos días antes, el 29 de diciembre, el pleno de la corporación aprobó por unanimidad una moción presentada por Juan Costa en la que se instaba al Gobierno a otorgar una amnistía política, especialmente para presos y exiliados, así como libertad de reunión, expresión y asociación. Aquella moción fue sorprendente porque los ediles escogidos solían ser próximos al régimen, e incluso el alcalde, como el que había entonces, formaba parte del Movimiento y juraba fidelidad a sus principios. La explicación es que hasta desde la derecha más recalcitrante se entendía que, inevitablemente, había que evolucionar y que, para ello, era necesaria la reconciliación nacional.

«Aquella era una amnistía que, de alguna manera, vino a consagrar el cambio de régimen» Abel Matutes Juan

El alcalde, acompañado del cuarto teniente de alcalde, Juan Costa Tur, y del concejal de Cultura, Vicente Torres Riera, y la comisión de la Junta Democrática salieron entonces al patio del Ayuntamiento, donde, según detalló Diario de Ibiza, «repitieron las palabras» dichas en el despacho. «Todo el acto transcurrió dentro de un gran ambiente de orden y civismo», según el diario, y «en ningún momento hizo su comparecencia la fuerza pública, a excepción de tres funcionarios del Cuerpo General de Policía que, sin intervención alguna, siguieron el desarrollo del acto».

Abel Matutes Juan, que un año más tarde se convirtió en el primer senador pitiuso de la democracia por Alianza Popular, recordó recientemente a este redactor que «creía entonces que era conveniente» esa petición: «Aquella era una amnistía que, de alguna manera, vino a consagrar el cambio de régimen».

Poco después se creó en Ibiza la Asamblea Democrática, que en el resto de España se denominó Coordinadora Democrática (fusión de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática). Aglutinó a partidos, sindicatos y ciudadanos independientes y se constituyó el 30 de julio de 1976. Tres semanas después se creó en Formentera, al margen de la ibicenca. Comenzaba el largo y tortuoso camino hacia la democracia que tuvo como etapa volante el sometimiento a referéndum, celebrado el 15 de diciembre de 1976, de la ley de Reforma Política, el primer paso hacia unas elecciones libres constituyentes. El 94% de los pitiusos (20.000) votaron a favor y sólo el 2,5% (medio millar de personas) lo hizo en contra. A partir de entonces, y salvo imprevistos (como el 23-F), la democracia fue imparable.

«El tiempo era infernal y tuvieron que adelantar la vuelta. Gracias a eso no los cogieron» Miquel Ramon

El PCE ilegal va a Formentera

Pudo haberse liado, como cuando 128 delegados del PCE balear, pese a que el partido aún no estaba legalizado, viajaron aquel octubre de 1976 a Formentera para celebrar su III Conferencia, en la cual fueron elegidos 26 nuevos miembros del comité y se exigió el regreso de Santiago Carrillo (en realidad ya llevaba varios meses en España) y Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Lo celebraron en el complejo turístico Maryland, propiedad del empresario Alonso Marí Calbet. La Guardia Civil llegó al hotel justo pocos minutos después de que regresasen rumbo a Ibiza: «El tiempo era infernal y tuvieron que adelantar la vuelta. Gracias a eso no los cogieron», comentó hace 26 años a este redactor Miquel Ramon, antiguo correo del PCE, que admitía que tampoco les hubiera importado ser arrestados, pues reuniones como esas formaban parte de «una campaña de provocaciones promovidas por el mismo PCE con la finalidad de acelerar su legalización». Los guardias sí tomaron nota de la documentación de Ramon y de otros cinco que aún estaban allí, que tuvieron que ir al cuartelillo: «Nos interrogaron, pero con una elegancia extrema». Los detuvieron, hasta que llegó el juez, «que quería quitarse ese muerto de encima», y decretó su libertad: «Nos hizo una pregunta muy divertida: ‘Aquello, ¿era una conferencia clandestina, pero, era también subversiva?», recordaba entre risas Ramon.