Un 25N para sensibilizar contra la trata con fines de explotación sexual

El programa que el Consell de Eivissa ha preparado con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres, pone el foco, especialmente, en la explotación sexual. Este asunto se pondrá sobre la mesa en la jornada de sensibilización contra la trata que se llevará a cabo el 26 de noviembre de 9 a 14 horas en el Casal d’Igualtat del Ayuntamiento de Eivissa.

El evento comenzará con la presentación de la mesa insular contra la trata de personas con fines de explotación sexual y la campaña ‘Las múltiples cara de la esclavitud sexual’, elaborada por el alumnado del Ciclo Formativo de grado medio en asistencia al producto gráfico impreso de la Escola d’Art d’Eivissa.

La cita continuará con la ponencia ‘Periodisme que repara. Bones práctiques front a la violència sexual y la tracta’, que ofrecerá Rocío López. La jornada de sensibilización se cerrará con un coloquio con profesionales de los medios de comunicación.

Cine y sesiones de reflexión sobre violencia de género

Por otra parte, del 24 al 28 de noviembre, se llevarán a cabo diferentes actividades dirigidas a centros educativos de Secundaria, Bachillerato y FP de Eivissa, que incluyen la proyección de cortometrajes creados por Musicaldansa y el Consell de Eivissa.

Asimismo, se realizarán sesiones de reflexión sobre la violencia de género en la adolescencia. Estas actividades correrán a cargo del Servei de sensibilització, prevenció i atenció en matèria d’igualtat del Consell Insular de Eivissa (Cepca).

Las actividades programadas por la máxima institución insular con motivo del 25N concluirán el 1 de diciembre con una jornada dedicada al cine contra la violencia de género en la que se proyectará la película ‘Alice, Darling’, de Mary Nighy, un thriller psicológico dramático de 2022 que explora el control y el abuso emocional sutil en una relación. Tras el pase, habrá coloquio con las personas asistentes. El pase será a las 19 horas en el Multicines de Eivissa. La entrada es gratuita.