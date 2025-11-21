Una víctima de violencia machista en Ibiza: "Muchos propietarios se niegan a alquilar el piso a una mujer con hijos que huye"

La dificultad de acceso a la vivienda en Ibiza agrava aún más la situación de las víctimas de violencia machista. Así lo explicó este jueves Nybia Aldama, una mujer que compartió su testimonio en el primer acto del programa de actividades de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En un encuentro en la sede de la Agrupació Socialista de Santa Eulària, presentado por la concejala socialista Mari Carmen Quintero, Nybia Aldama compartió con las personas asistentes su experiencia vital, marcada por la dureza de la violencia machista y también por los obstáculos institucionales y sociales que se añaden.

Nybia Aldama recordó: «La violencia machista no es un asunto privado. Es un tema que nos concierne a todos». Y advirtió de que nadie puede «ponerse de perfil ante las evidencias». Explicó que, en Ibiza, al miedo y al riesgo que implica denunciar y dejar el hogar se suma otro problema estructural: el acceso a una vivienda digna, especialmente grave para las madres con hijos pequeños a su cargo y en situación de vulnerabilidad.

Según expuso, muchas veces las víctimas se encuentran con propietarios que rechazan alquilarles una vivienda «por miedo a que dejen de pagar el alquiler», lo que agrava aún más su proceso de salida de la violencia. Aldama subrayó también que las víctimas no son solo las mujeres, sino también los hijos e hijas, que sufren directamente las consecuencias de los episodios de violencia y de la posterior inestabilidad.

La ponente denunció que faltan recursos por parte de las instituciones, tanto en apoyo emocional como en alojamiento, seguimiento y acompañamiento, y reivindicó la necesidad de un compromiso firme y real para proteger y garantizar una vida segura a todas las mujeres.

Programa de actos por el 25N

La FSE-PSOE continuará la semana que viene con el calendario de actividades previsto con motivo del 25N, abiertas a todas las personas que quieran asistir, con el objetivo de sensibilizar, visibilizar y reivindicar una Ibiza libre de violencias machistas.

El lunes 24 de noviembre, a las 19 horas, las jornadas se trasladarán al centro cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany donde se llevará a cabo el coloquio intergeneracional 'Violencia machista: visiones personales', moderado por la concejala del PSOE en la ciudad de Ibiza Clara Rosselló, que ofrecerá una perspectiva amplia sobre cómo se percibe y se vive la violencia machista a través de diferentes generaciones.

El viernes 28 de noviembre a las 19 horas, la sede de la Federació Socialista d’Eivissa acogerá la charla 'El tratamiento de la víctima en la UFAM'. Esta ponencia, a cargo de la subcomisaria del Cuerpo Nacional de Policía Jimena López, abordará el papel y los protocolos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer en la asistencia y protección de las víctimas.

Finalmente, el programa se cerrará el sábado 29 de noviembre a las 18 horas en la sede de la Agrupació Socialista de Sant Josep, con la proyección de la película 'Soy Nevenka'. Al finalizar el filme, se abrirá un debate moderado por Milena Herrera, diputada ibicenca y portavoz del PSOE en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para reflexionar sobre los temas de este caso, que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista, y su relación con la actualidad.