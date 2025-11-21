La víctima mortal del incendio de Ibiza tuvo una lenta agonía por su incapacidad para moverse

El anciano que murió en el incendio de su casa en ses Païsses, en Ibiza, en agosto de 2023, presuntamente provocado por la pareja de su hijo, tuvo una lenta agonía por la inhalación del humo debido a su imposibilidad para moverse.

Lo ha explicado en la sesión de este viernes del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Palma contra una mujer que se enfrenta a prisión permanente revisable, el médico forense que acudió al levantamiento del cadáver y practicó y elaboró el informe de la autopsia.

El facultativo ha explicado que llamó la atención que el cuerpo sin vida del anciano, de 77 años, presentara quemaduras de segundo grado únicamente en la parte anterior y lateral de su cuerpo, además de las lesiones por la inhalación, que fueron las que provocaron la muerte.

El forense también realizó este año un informe psiquiátrico sobre la acusada, que era pareja del hijo de la víctima, en el que deduce que en el momento de los hechos, a pesar de padecer un trastorno esquizoafectivo, no estaba sufriendo ningún brote y por tanto era perfectamente consciente de sus actos. "No existía alteración en todo aquello que compone el normal funcionamiento de la psique", ha afirmado.

El perito ha añadido que en la entrevista que mantuvo con la acusada constató una falta de empatía, frialdad e indiferencia y que solo mostraba "nebulosas" en la memoria cuando se trataban de introducir los hechos juzgados.

Juicio con jurado

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.